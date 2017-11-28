Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для семей после рождения первенца, чтобы стимулировать рождаемость. Выплаты, по словам президента, составят в среднем 10,5 тысячи рублей в месяц и получать их можно будет до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года, сообщает РИА Новости.

Сумма будет меняться, исходя из размера прожиточного минимума ребенка, и к 2020 году достигнет 11 143 рубля. Всего за три года государство планирует потратить на новую программу 144,5 миллиарда рублей.

Новые выплаты родители смогут получать с января 2018 года, добавил Путин.

Помимо этого, как передает «Интерфакс», семьям, где рождается второй или третий ребенок государство будет с нового года компенсировать ту часть ставки по ипотеке, которая превышает 6% годовых.

Программу материнского капитала Путин предложил продлить до конца 2021 года. В нее включат возможность получать ежемесячные выплаты для семей, которые в этом особо нуждаются.

«Сегодня нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие», — заявил президент.

Программа по выплате материнского капитала действует с 2007 года, размер помощи семьям с тех пор вырос с 250 до 450 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей или адаптацию детей-инвалидов.

По данным Росстата, в 2007 году коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) в России составлял 1,4. Он поднялся до 1,78 в 2015 году, но через год снизился до 1,76.