Каратисты Таджикистана привезли из Чехии 7 золотых наград, а руководители национальной федерации по этому виду спорта приняли участие в конференции в Ташкенте и встретились с главой мирового карате-до Антонио Эспинозом.

Таджикские мастера шотокан каратэ выиграли 7 золотых медалей в соревнованиях за Кубок мира, которые прошли 17-19 ноября в чешском городе Пардубице.

Как сообщили в национальной Федерации каратэ-до Республики Таджикистан, в соревнованиях среди юниоров Асадбек Фаттоев (весовая категория 63 кг) выиграл две золотые медали – в разделах WKF и иппон кумитэ.

У спортсменов 16-17 лет по две золотые награды у Ходжикурбона Махмадова (весовая категория 55 кг) и Умеда Сафарова (68 кг) по тем же дисциплинами каратэ.

Среди взрослых победителем турнира в WKF стал Бадриддин Умедов.

В это время в Ташкенте состоялась встреча руководителей национальных ассоциаций стиран Центральной Азии с представителями Всемирной Федерации Каратэ (WKF).

В них приняли участие Президент Всемирной Федерации Каратэ (WKF) Антонио Эспиноз (Испания), вице-президент этой организации Насер Аль Раззоки (ОАЭ)и другие официальные лица.

Таджикистан представили Исмоилзода Исроил Бурхон — Президент Федерации Каратэ-до Реуспублики Таджикистан,

Мухаммад Бодаков — главный тренер сборной Таджикистана по каратэ-до и вице-президент федерации Джо-Чун-Си Вадим.

На встрече были обсуждены важные вопросы развития каратэ-до в Центральной Азии.

Отметим, что в ходе визита президента WKF, стороны договорились о проведении в Узбекистане в 2019 году Чемпионата Азии по карате среди взрослых. В предстоящем Чемпионате Азии спортсмены смогут заработать рейтинговые очки для участия в Олимпиаде-2020 в Токио.

Руководство национальной Федерации каратэ-до Таджикистана предложило провести совместную подготовку к Олимпийским квалификационным турнирам со спортсменами соседних стран. Это предложение было принято радушно.