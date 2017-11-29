ЕБРР в своем новом отчете по Таджикистану подчеркивает, что тарифы на электроэнергию в республике должны «постепенно корректироваться с течением времени», отмечая в тоже время необходимость решения «соответствующих социальных вопросов».

Проще говоря, банк советует таджикским властям постепенно повысить тарифы на электроэнергию, при этом рекомендует находить источники субсидирования потребителей электроэнергии из уязвимых слоев населения.

В контексте «рационализации тарифов в секторе» аналитики банка говорят о необходимости ускорения процесса реструктуризации ОАХК «Барки точик». Кроме того, рекомендуется повысить прозрачность в производстве, передаче и распределении электроэнергии. Эти три компонента после полной реструктуризации «Барки точик» будут разделены.

Еще в 2012 году Всемирный банк рекомендовал правительству Таджикистану постепенно поднимать тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 3,5 центов «с целью поощрения рационализации использования энергии»: сегодня население платит за каждый киловатт почти 2 цента.

В прошлом году Азиатский банк развития предложил правительству страны стратегию по внесению изменений в структуру тарифов на электроэнергию, прежде всего, устраняя кросс-субсидирование.

«То есть, существуют разные тарифы для разных категорий, и зачастую тарифы для госпредприятий намного ниже, чем тарифы для частных предприятий, что препятствует развитию частного сектора и инвестиционного климата», - разъяснили представители АБР.

Тарифы на электроэнергию в Таджикистане повышаются практически ежегодно для всех категорий потребителей, кроме Таджикской алюминиевой компании.

В последний раз они были изменены в 1 октября этого года. В настоящее время население платит 16,85 дирамов за один киловатт электроэнергии.

Тарифы для промышленных и непромышленных потребителей составляют 40,99 дирамов за 1 кВт, для потребителей бюджетной сферы, коммунальной отрасли и спортивных комплексов – 16,85 дирамов, для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации при правительстве РТ – 5,86 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 16,85 дирамов (с 1 октября по 31 марта), для мелиоративных вертикальных скважин, мелиоративных насосных станций – 5,8 дирамов.

Тарифы за использование электроэнергии в электрокотлах и электрооборудовании с целью обеспечения горячей водой и отопления зданий составляют 101,54 дирамов за киловатт (для небюджетной сферы) и 30,15 дирамов (для бюджетных организаций и учреждений).

Между тем, тарифы для основного потребителя таджикской электроэнергии – ГУП «Таджикская алюминиевая компания» – остаются неизменными: с 1 мая по 30 сентября - 7,20 дирамов за киловатт час, в зимний период (с 1 октября по 30 апреля) - 11,80 дирамов.

Начатый в 2014 году процесс реструктуризации «Барки точик» планируется завершить в 2018 году. Реструктуризация энергохолдинга состоит из трех этапов - коммерциализация (2011-2013 годы), конкуренция (2014-2015 годы) и приватизация (2016-2018 годы).