В Государственную думу внесен законопроект, который вводит специальные штрафы за нарушение порядка работы СМИ в статусе иностранного агента. Документ внесли председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава аналогичного комитета в Совете Федерации Андрей Клишас, пишет Медуза.

Законопроект предполагает штрафы как для самих иностранных СМИ, так и для российских юридических лиц в статусе иностранного агента, которые они учреждают. За первое нарушение закона об иностранных агентах предусмотрен штраф от 10 тысяч рублей для физических лиц до 500 тысяч — для юридических.

Повторное нарушение в течение года предложено наказывать штрафом от 50 тысяч рублей для физических лиц до миллиона рублей — для юридических. Каждое последующее нарушение (третье и более в течение года) будет наказываться штрафом 100 тысяч рублей или арестом до 15 суток для физических лиц и штрафом в размере 5 миллионов рублей — для юридических.

Законопроект, по замыслу авторов, должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

В ноябре был принят закон, который позволяет Минюсту регистрировать зарубежные СМИ в статусе иностранного агента. Такие СМИ должны будут отчитываться перед российским ведомством о своей работе и маркировать свою продукцию. Пока Минюст не внес ни одно СМИ в реестр иностранных агентов.

Кодекс об административных правонарушениях уже предусматривает наказание за нарушение порядка работы некоммерческих организаций в статусе иностранного агента. Максимальное наказание для юридических лиц — штраф 500 тысяч рублей.