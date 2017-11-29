Жанр: боевик, триллер, драма, криминал, детектив

Страна: Великобритания, Китай, США

Режиссер: Мартин Кэмпбелл

Актеры: Кэти Льюнг, Джеки Чан, Руфус Джонс, Марк Тэнди, John Cronin, Каолан Бирн, Donna Bernard, Аарон Монахэн, Niall McNamee, Пирс Броснан

Премьера в Душанбе: 30 ноября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Бывший спецагент, ветеран вьетнамской войны Цюань давно сложил оружие и завел мирную жизнь. Но после того, как в теракте прямо на глазах погибает его дочь-подросток, видя, что власти не спешат разыскивать преступников, Цюань сам начинает поиск убийцы. Он пойдет на все, чтобы совершить праведное возмездие…