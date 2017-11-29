В Согде задержан начальник ОБНОН ОМВД Бододжонгафуровскогого района по факту получения взятки, сообщил «АП» источник в правоохранительных органах области.

По словам источника, он был задержан сотрудниками Управления агентства по госфинконтролю и борьбы с коррупцией в Согдийской области.

«Начальник ОБНОН получил взятку в размере $3 тысяч долларов США за не привлечение к уголовной ответственности наркоторговца», - сообщил он.

Источник отметил, что по данному факту антикоррупционным агентством Согда возбуждено уголовное дело по статье 319 часть 2 (получение взятки, получение должностным лицом взятки за незаконное действие (бездействие)) УК РТ, следствие продолжается.

В настоящее время начальник ОБНОН заключен под стражу, другие подробности дела в интересах следствия пока не разглашаются.