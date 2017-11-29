Минобрнауки приняло решение обязать соискателей ученых степеней защищать диссертации по лингвистическим направлениям на русском и английском языках. Не противоречит ли это решение идее образования своей Высшей аттестационной комиссии (ВАК), которая подразумевает защиту научных работ на родном языке?

За подробностями «АП» обратилась к первоисточнику.

В соответствии с приказом главы Минобрнауки Нуриддина Саида от 27 сентября 2017 года за № 49/1-3 защита научных работ соискателей на получение научных степеней кандидатов наук, докторов наук по специальностям, доктора философии (Phd), кроме направлений, имеющих этнический и национальный характер, будет осуществляться на русском и английском языках.

Пресс-секретарь главы Минобрнауки Эхсони Хушвакт в интервью «АП» заявил, что это решение было принято на надзорном заседании при министре образования и науки.

Приказ Минобрнауки «О создании диссертационных советов в учреждениях высшего профессионального и научного образования РТ» Asia-Plus 1 /2

Эхсони Хушвакт подчеркнул, что Минобрнауки предлагает писать и защищать научные работы на соискание научных степеней по лингвистическим направлениям, а также по методике преподавания русского, английского, немецкого, китайского, французского языков на русском или английском языке. Но научные работы по всем другим приоритетным направлениям науки Таджикистана, утвержденным решением правительства страны, будут писаться и, соответственно, защищаться только на государственном языке РТ. Этот вопрос также согласован с Высшей аттестационной комиссией при президенте.

В декабре 2014 года постановлением правительства РТ был утвержден «Перечень приоритетных направлений научных, технических и технологических исследований в Республике Таджикистан на 2015–2020 гг.».

В него вошли: теоретическая и математическая физика, использование математического моделирования; аналитическая теория цифр; теория сближения функций; интегральные и дифференциальные уравнения; математическая лингвистика. А также ядерная физика, физика лучей сверхвысокой энергии; физика конденсированного состояния; физико-технические проблемы альтернативной энергетики; различные направления геологических, технических, биологических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук.

- Кроме этого, в некоторых вузах существуют направления и специальности с русским или английским языком обучения, - продолжил пресс-секретарь. - Выпускники по этим специальностям зачастую продолжают обучаться в магистратурах и аспирантурах и пишут научные работы на английском или русском языке, чтобы получить ученую степень, им также дается разрешение на защиту своих работ именно на этих языках.

На вопрос относительно принуждения к написанию и защите научного труда на том или ином языке Эхсони Хушвакт ответил, что каждый соискатель сам выбирает язык написания своей научной работы и никто не вправе заставлять его готовить, а также защищать свою научную работу на том или ином языке.

- Но приоритетным является именно таджикский язык. Кроме этого, соискатели должны сдавать обязательный кандидатский минимум по русскому и еще одному иностранному языку, чтобы он мог свободно изъясняться и в дальнейшем преподавать в иностранных вузах, - резюмировал собеседник.

Мнения разделились

Соискатели ученых степеней в Таджикистане считают решение Минобрнауки неприемлемым.

- Я работаю над диссертацией по технической специальности. Хотя я учился в таджикской группе, мне очень тяжело находить терминологию. Неужели нельзя дать возможность писать и защищать работу на русском языке? По многим направлениям нет словарей и установленной терминологии на таджикском языке, да и на русском языке можно найти больше литературы на любую тематику, будь то техника, медицина или юриспруденция, - говорит соискатель Ахмад Каримзода.

Другие, напротив, считают решение правильным. По их мнению, предоставление возможности защищать научные работы по нефилологическим специальностям на таджикском языке является патриотичным и нужным решением.

- После обретения независимости практически по всем направлениям науки появляются словари и справочники. Таджикский язык всегда был научным. Во времена СССР мы были вынуждены писать все свои работы на русском языке, - говорит молодой химик Раджабали Саттор.

Заместитель председателя Комитета по языку и терминологии Таджикистана, кандидат наук Саодатшо Матробиён в интервью «АП» заявил, что решение Минобрнауки противоречит нормам Закона «О государственном языке РТ».

- Таджикский язык является государственным языком и применяется во всех сферах политической, социальной, экономической, научной и культурной жизни Таджикистана. Любая научная работа, которая защищается в Таджикистане, пусть даже и по русской филологии или иному иностранному языку, должна быть написана и защищаться только на таджикском языке. И это касается всех, даже иностранных соискателей, защищающих свои работы в Таджикистане. В статье 10 Закона «О государственном языке РТ» говорится, что в Таджикистане языком науки является государственный язык.

По словам ученого, любая научная работа в Таджикистане должна быть написана на таджикском языке, а потом переведена на другие языки, а не наоборот.

- Соискатель, независимо от языка своего обучения, должен в Таджикистане защищаться на таджикском языке. Я, например, защищал свою кандидатскую диссертацию на кафедре иранской филологии факультета востоковедения Санкт-Петербургского госуниверситета по специальности «Таджикская филология». Я защищал свою работу не на таджикском, а на русском языке, потому что государственным и научным языком там является именно русский язык, - отмечает он.

Доктор юридических наук Шокирджон Хакимов в интервью «АП» указал, что если научная работа уникальная, фундаментальная и представляет не только научный, но и практический интерес, независимо от того, на каком языке она написана, обязательно найдутся ученые или научно-исследовательские учреждения, которые заинтересуются ее переводом и распространением.

- Тем не менее, задача заключается в том, чтобы последовательно внедрять государственный язык в науку и способствовать повышению его статуса и значительному расширению пространства использования государственного языка, - объясняет он решение Минобрнауки.