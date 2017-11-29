Всемирная организация здравоохранения ООН (ВОЗ) опубликовала доклад о производстве и распространении контрафактных лекарственных препаратов, от которых могут погибать сотни тысяч человек. Мировой объем этого нелегального рынка эксперты ВОЗ оценили в $30 млрд, сообщает CA-News со ссылкой на газету «Коммерсантъ».

Чаще всего поддельные препараты встречаются в развивающихся странах — в основном в Африке. Самыми популярными препаратами для подделок являются антибиотики, анальгетики и лекарства от малярии.

Во вторник ВОЗ представила новое исследование, посвященное проблеме контрафактных лекарственных препаратов. Эксперты организации отмечают, что каждый десятый препарат в развивающихся странах со средним и низким уровнем дохода является подделкой. ВОЗ отмечает, что люди, принимающие такие препараты, не только теряют свои деньги, но и подвергают серьезному риску свое здоровье и жизнь. «Некачественные и контрафактные лекарства бьют по самым уязвимым слоям общества, - заявил генеральный директор ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус. - Представьте, что будет, если мать отказывается от еды или других базовых продуктов, чтобы заплатить за лечение своего ребенка, и не знает, что лекарство является не соответствующим нормативу или просто контрафактным - ведь такое лечение может привести к смерти ребенка. Это просто неприемлемо. Страны уже договорились о мерах по противодействию этой проблемы на мировом уровне - теперь пришло время перевести эти договоренности в реальные действия».

В докладе отмечается, что с 2013 года ВОЗ получила около 1,5 тыс. сообщений о недоброкачественных или поддельных лекарствах. Антибиотики, обезболивающие и противомалярийные препараты подделываются чаще всего.

Больше всего сообщений о подделках пришло из Африки (42%), на втором месте (21%) американский континент, столько же сообщений пришло из Европы.

ВОЗ уточняет, что до 2013 года не было системы, которая позволяла бы регулярно отслеживать ситуацию с контрафактными препаратами на мировом уровне, однако после создания ВОЗ соответствующего механизма мониторинга, контроля и отчетности многие страны стали активно в ней участвовать. Специальное обучение ВОЗ прошли около 550 сотрудников регулирующих органов из 141 страны.