В Турсунзаде уже в будущем году приступят к возведению нового алюминиевого завода, который планируется сдать в эксплуатацию через полтора года. Питаться он будет от Рогунской ГЭС.

Обеспечивать электроэнергией производство алюминия на новом предприятии планируется за счет первых двух агрегатов Рогунской ГЭС, запуск которых запланирован на конец 2018 – начало 2019 года.

При выпуске одной тонны алюминия существующий завод потребляет 19 тысяч кВт*ч электроэнергии, а будущее предприятие будет потреблять 11,8 тысячи кВт*ч. При таком раскладе новый завод будет забирать всю производимую на двух первых агрегатах Рогунской ГЭС электроэнергию. А это, в свою очередь, значит, что обещанного конца энерголимита (в осенне-зимний период) с началом работы Рогуна мы так и не дождемся.

Но и это еще не все.

Запуск нового алюминиевого завода может привести к резкому подорожанию стоимости электроэнергии для всех категорий потребителей, кроме «ТАЛКО», а также к экологическим проблемам в регионе.

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