Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. В преддверии этой даты Общественная организация «Ассоциация родителей детей с ограниченными возможностями» провела круглый стол на тему "Доступ людей и детей с инвалидностью к объектам инфраструктуры и к транспорту".

В работе круглого стола приняли участие члены Национальной Коалиции организаций родителей детей с ограниченными возможностями здоровья города Душанбе, члены региональной сети, представители министерства транспорта РТ, Омбудсмен, отдел архитектуры при хукумате города Душанбе, общественные организации, работающие в сфере инвалидности.

Как отметили в ходе мероприятия ее участники, в последние годы правительство страны уделяет серьезное внимание созданию необходимых условий для доступа людей с инвалидностью, среди которых немало детей, к объектам инфраструктуры, к транспорту.

- С принятием Закона "О социальной защите инвалидов в РТ", других законодательных актов, в нашей стране была заложена основа современной правовой базы социальной защиты инвалидов, - рассказывает глава Общественной организации «Ассоциация родителей детей с ограниченными возможностями» Сабохат Хаким-зода. - И мы видим, что правительство старается решать проблемы людей с инвалидностью, в том числе при строительстве новых объектов, при покупке пассажирских транспортов и так далее. Так, в этом году, как известно, были приобретены десятки новых автобусов, доступ к которым людям с инвалидностью стало намного легче. При возведении новых объектов также не забывают сооружать пандусы.

Круглый стол "Доступ людей и детей с инвалидностью к объектам инфраструктуры и к транспорту" Asia-Plus

Вместе с тем, по словам главы Ассоциации, еще остаются нерешенными множество проблем, связанных с созданием условий для людей с инвалидностью, и особенно детей, в общественном транспорте в регионах, на строящихся объектах, в сфере образования и медицины.

- Во многих регионах все еще отсутствует пассажирский транспорт, в котором имеются условия для посадки людей с инвалидностью. Не во всех построенных объектах созданы условия для них в общественных туалетах. С трудностями сталкиваются дети с инвалидностью при поступлении в школы или получении медицинской помощи, - говорит Сабохат Хаким-зода.

Как отметили на Круглом столе, из-за нехватки специальных школ единственным вариантом для детей-инвалидов является обучение в обычной школе. Однако согласно проведенным исследованиям, не все учителя заинтересованы в обучении детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных учреждениях, так как к каждому такому ребенку нужен индивидуальный подход.

Во многих отношениях наиболее существенным препятствием является отношение общества к лицам и детям с ограниченными возможностями.

К детям с ограниченными возможностями относятся совсем не так, как к здоровым детям; это касается и элементарного уважения и принятия их обществом.

По официальным данным, в Таджикистане 26 тысяч детей и подростков с ограниченными возможностями, однако специалисты говорят о том, что в реальности эта цифра намного больше.

- Многие родители не регистрируют детей-инвалидов из-за нехватки средств, необходимых для того, чтобы доказать инвалидность ребенка, - говорит Сабохат Хаким-зода. - К сожалению, также есть такие горе - врачи, которые при оформлении инвалидности просят у родителей определенную оплату в качестве взятки. Кроме того не все родители знают, что например, по закону их дети с инвалидностью имеют право на бесплатную реабилитацию и по этой причине лишены возможности лечить своего ребенка. Наши организации, защищающие права детей с инвалидностью, стремятся улучшить ситуацию в этих направлениях, мы работаем почти во всех регионах страны, проводим встречи с родителями детей с инвалидностью, знакомим их с законодательными актами, направленными на защиту интересов инвалидов. Вместе с тем, без совместных усилий соответствующих структур, особенно в сфере медицины, образования, а также общественности, полностью искоренить проблему невозможно.