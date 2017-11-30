Еще трое кредитных экспертов ОАО «Банк Эсхата» награждены в рамках проекта КЛИМАДАПТ за отличную работу по итогам третьего квартала 2017 года. Фазлиддин Тургунов, кредитный эксперт филиала Банка Эсхата в г. Курган-тюбе награжден в номинации «За самый большой объем выдачи», Юсуф Уроков, кредитный эксперт из филиала в г. Гиссаре получил награду в номинации “За инновационный проект» и Акмал Лолахонов из филиала Рудаки награжден «За поддержку женщин и гендерного равноправия».

Церемония награждения состоялась в филиале ОАО «Банк Эсхата» в Душанбе. Представители проекта Климадапт в Таджикистане Фаррух Касымов и Джамиля Саидова поздравили номинантов с отличным достижением. Они отметили весомый вклад Банка Эсхата в успешную реализацию проекта КЛИМАДАПТ.

Фазлиддин Тургунов получив награду отметил: «Благодаря проекту КЛИМАДАПТ мы смогли предоставить клиентам выгодные условия кредитования, разъяснили преимущества продукта и стали частью развития их бизнес-деятельности. А самое главное - совместно с клиентами внесли вклад в реализацию программы финансирования устойчивости к изменению климата в Таджикистане».

В свою очередь на вопрос “Каково мнение клиентов о КЛИМАДАПТ?” второй номинант Юсуф Уроков ответил: “Клиенты банка всегда очень рады такого рода проектам, как КЛИМАДАПТ. Ведь зачастую проекты имеют не только выгодные условия финансирования бизнеса, но и технические возможности, а именно бесплатные консультации специалистов, в которых нуждаются большинство клиентов. Клиенты удовлетворенны сотрудничеством в рамках проекта КЛИМАДАПТ, и по возможности просят пролонгировать срок данного проекта, чтобы повторно использовать его возможности”.

Кредитный эксперт Акмал Лолахонов, получивший награду «За поддержку женщин и гендерного равноправия» поблагодарил команду проекта КЛИМАДАПТ за номинацию и отметил, что опыт работы кредитного эксперта, доступные условия КЛИМАДАПТ, хорошие возможности для клиентов стали основными причинами получения сегодняшней награды. Немаловажным Акмал считает массовый маркетинг, в процесссе которого он смог привлечь платежеспособных клиентов, среди которых есть и женщины и мужчины.

Напоминаем, что КЛИМАДАПТ является «Программой финансирования устойчивости к изменению климата в Таджикистане» и финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Инвестиционным фондом по климату (ИФК). Банк Эсхата является участником данного проекта с февраля 2016 года и предлагает льготные кредиты КЛИМАДАПТ фермерам, домохозяйствам и бизнесменам. Кредиты выдаются для установки капельного орошения, реконструкцию водопроводных труб, насосов, кранов и систем распределения воды, для осуществления мер по энергосбережению, теплоизоляцию стен и крыш, замену окон и дверей, модернизацию производственного оборудования, установку солнечных панелей и т.д.

Банк Эсхата успешно реализует кредитный продукт КЛИМАДАПТ для осуществления вышеперечисленных целей. Об этом свидетельствует объем кредитного портфеля КЛИМАДАПТ. На 1.11.2017 года кредитный портфель КЛИМАДАПТ составляет более 18 000 000 сомони, количество клиентов более 320 человек.