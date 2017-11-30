Несмотря на высокие темпы экономического роста, Таджикистан все еще находится в кризисе и ищет пути выхода из ситуации, в частности рассматривает вариант вхождения в ЕАЭС.

Таджикистан наряду с Узбекистаном и Туркменистаном показывает самые высокие темпы экономического роста в Центральной Азии. Тем не менее, республика находится в кризисе и рассматривает разные варианты улучшения ситуации, вплоть до вступления в Евразийский экономический союз, считают аналитики Central Asian Analytical Network.

«В прошлом году заместитель главы Центрального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев заявил, что страна будет стремиться получить «мягкий кредит» в размере 500 миллионов долларов от МВФ. Центральный банк Таджикистана попытался расчистить банковский сектор страны, лишив лицензии два банка, Тоджпромбанк и Фононбанк. Клиенты банков получили компенсацию в размере около 2 миллиона долларов за потерянные депозиты, но это навредило клиентам и мелким инвесторам. Теперь правительство, похоже, изменило политику, и планирует выделить потенциальные кредитные средства на строительство Рогуна. Этим же целям служит выпуск облигаций Таджикистаном на сумму около 850 миллионов долларов в течение следующих трех лет. Правительство заявило, что хочет использовать денежные средства для финансирования плотины и гидроэлектростанции», - говорится в анализе CAAN со ссылкой на журнал The Diplomat.

Основные показатели за 2016-2017гг. МВФ

Отмечается, МВФ по результатам ноябрьской миссии указывает, что денежные переводы в Таджикистане сократились на 45 процентов в номинальном долларовом выражении в 2015-16 годах, но рост реального ВВП на 6-7 процентов был поддержан расширением фискальной политикой, которая стимулировала инвестиции в строительство и промышленность, и деятельностью неформального сектора. Резкое снижение денежных переводов привело к большому обесцениванию сомони по отношению к доллару, что, в свою очередь, привело к значительному росту напряженности в банковском секторе из-за коротких открытых валютных позиций (FX) и валютного кредитования. К концу 2016 года неработающие кредиты (просроченные более 30 дней) в банках выросли до 54 процентов, снизилась рентабельность, ухудшились показатели достаточности капитала, а два крупнейших банка стали неплатежеспособными. Кредитование частного сектора сократилось в 2016 году.