А к 2040 году будет снесено 80 процентов «старого Душанбе».

Современный торговый центр возведут вместо рынка «Шохмансур», именуемого в народе «Зеленый базар», согласно Генеральному плану столицы, сообщили «АП» в столичной мэрии.

По словам источника, на месте рынка «появится современный многофункциональный центр, где будут торговые площадки, отвечающие требованиям современности».

Источник также подчеркнул, что согласно Генплану города, до 2040 года будут снесены 80 процентов старых построек Душанбе.

«К этому времени не останется ни одного малоэтажного дома, на их месте будут построены многоэтажные дома», - подчеркнул источник.

Напомним, 9 октября мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал документ о ликвидации базара, распорядившись выделить денежные компенсации хозяевам сносимых объектов.

По решению мэра Душанбе, освобождаемая от сноса рынка и прилегающая к нему территория площадью 4,3 га, будет включена в запасной фонд земель столицы: до особого разрешения строить здесь ничего нельзя.