Программа Развития ООН в РТ 29 ноября передала для подразделений Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ дополнительные 19 легких и тяжелых машин для поисково-спасательных работ, а также два квадракоптора и водонагреватели.

Данная поддержка была осуществлена в рамках четырёхлетнего проекта “Укрепление потенциала снижения риска бедствий и реагирования", подписанного между КЧС, правительством Японии и ПРООН в сентябре 2016 года, - сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС и ГО РТ Умеда Юсуфи.

Все эти машины предназначены для своевременной доставки к месту чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера расчетов спасателей и специального оборудования, а также для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

По данным Юсуфи, также, в рамках Грантовой программы, предоставляемой правительством Японии, Комитету были переданы четыре шнекороторные снегоуборочные машины для зачистки снега.

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«Два квадракоптора переданы комитету в рамках дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании между КЧС и Всемирной продовольственной программой ООН по сотрудничеству в сфере готовности, ликвидации и снижения риска стихийных бедствий, - сообщила она. – Они нужны для получения своевременной и точной информации о состоянии природно-промышленной системы, особенно в горных районах, ее прогнозирования для принятия своевременных решений, связанных с предотвращением возможных последствий различных ЧС».

Глава КЧС Рустам Назарзода в своем выступлении поблагодарил партнеров за предоставленную технику, и подчеркнул, что «она, несомненно, способствует спасению многих жизней и облегчению труда спасателей».