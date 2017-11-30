«Агроинвестбанк» объявил о распродаже своего имущества по доступным ценам. На продажу вставляются автомашины, оргтехника и кассовое оборудование.

«ОАО «Агроинвестбанк» предлагает всем заинтересованным кредитным организациям, компаниям и физическим лицам на выбор легковые и грузовые автомобили, высококачественную оргтехнику и современное кассовое оборудование по доступным ценам», - говорится в объявлении банка.

В частности, планируется продать 17 единиц автомашин, введенных в эксплуатацию после 2003 года. Также на продажу вставляется около 550 единиц компьютерной техники и кассового оборудования.

Желающие могут обращаться по адресу: г. Душанбе, проспект Саади Шерози, 21, Головной Офис ОАО «Агроинвестбанк».

Подробная информация в виде таблицы доступна на сайте www.agroinvestbank.tj.

За справками можно обращаться: по вопросу приобретения компьютерной техники: (44) 600-57-16, (44) 600-53-27, (44) 600-59-05, 236-51-69; по вопросу приобретения автомобилей и кассового оборудования: (44) 600-68-68, (44) 600-53-19, (44) 600-53-13, (44) 600-53-05, 236-62-68, 918-61-17-67

Отметим, что «Агороинвестбанк» с началом прошлого года находится в затруднительном финансовом положении. В связи с этим банк не в состоянии обеспечивать свои обязательства перед клиентами своевременно и в полном объеме.

В начале этого года для спасения этого системообразующего банка правительством была выделена финансовая помощь в размере 1 миллиарда 70 миллионов сомони.

В банке утверждают, что данная помощь в основном была направлена на погашение имеющейся задолженности по налогам, внешним заимствованиям и оно явилось заметной помощью в деле улучшения деятельности банка. Срок возврата этих средств составляет – 5 лет.

В течение года «Агронвестбанку» пришлось расстаться с 75 процентами своих сотрудников.

«С начала текущего года приостановлена деятельность 103 центров банковского обслуживания, пяти филиалов и одного операционного департамента, благодаря чему значительно снизились расходы, в том числе, коммунальные. Уменьшение численности сотрудников банка за указанный период составила 1520 человек и по состоянию на 1 октября штатная численность банка составляет 524 сотрудника», - сказали «АП» в банке.

По состоянию на 1 октября этого года активы банка составляют – 1 млрд. 835 млн. балансовый капитал – 157 млн., остаток кредитного и депозитного портфелей – 1 млрд. 171 млн. и 1 млрд. 148 млн. сомони соответственно.

Согласно данным Национального банка Таджикистана, объем обязательств «Агроинвестбанка» перед клиентами за девять месяцев этого года снизился на 800 миллионов сомони - с более 2,4 миллиарда сомони до 1,6 миллиарда сомони.