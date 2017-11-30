Улица Фурманова в Алматы переименована в проспект имени Нурсултана Назарбаева, передает Tengrinews.kz. Такой подарок накануне празднования Дня первого президента преподнесли главе государства алматинские депутаты.



Сегодня в ходе сессии маслихата города Алматы VI созыва с учетом многочисленных предложений жителей мегаполиса по согласованию с городской ономастической комиссией и Республиканской ономастической комиссией при правительстве РК принято решение о присвоении одной из главных улиц Алматы имени первого президента Республики Казахстан - Нурсултана Абишевича Назарбаева.

В ходе сессии аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что после внесения в ономастическую комиссию предложения о переименовании 112 повторяющихся улиц поступило большое количество обращений от представителей интеллигенции, НПО, горожан и особенно молодежи о присвоении имени Назарбаева, являющегося основателем независимого Казахстана, одной из главных улиц мегаполиса - улице Фурманова.



"В этом году мы празднуем 20-летие Астаны. Если вспомнить, сама история доказала, насколько дальновидным и верным было решение Елбасы о переносе столицы. И не только в связи с созданием нового современного города в центре Евразии, но и с точки зрения развития Алматы, получившего мощнейший импульс в качестве делового центра страны. Это решение вкупе с экономическими реформами президента стимулировали частную инициативу, развитие духа предпринимательства. И сегодня Алматы - это региональный магнит, крупнейший мегаполис Центральной Азии", - сказал Бауыржан Байбек.



Он отметил, что благодаря постоянной поддержке Елбасы, проводимым системным реформам экономика города выросла более чем в 100 раз, количество малых и средних предприятий - в 130 раз. Если вначале 90-х Алматы обеспечивал десятую часть ВВП, то сегодня мегаполис формирует уже пятую часть экономики, обеспечивая четверть ненефтяных налоговых поступлений всей страны, здесь производится четверть всей продукции и услуг малого и среднего бизнеса.



Впервые имя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева было присвоено еще десять лет назад улицам в Иорданском Аммане и в городе Грозный Чеченской Республики. Кроме того, улицы имени первого президента Казахстана есть в нескольких городах Турции, именем Нурсултана Назарбаева названа магистральная улица в столице Татарстана - городе Казани.