АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

- Комитет по развитию туризма при правительстве Таджикистана презентует Национальный туристический портал в гостинице «Таджикистан». Начало в 10:00.

- В гостинице «Хаятт Ридженси Душанбе» состоится предматчевая пресс-конференция накануне финального матча розыгрыша Кубка Таджикистана. В ней примут участие главные тренеры «Истиклола» и «Худжанда» – Мухсин Мухаммадиев и Рустам Ходжаев, а также по одному игроку обеих команд. Начало – в 11:00 часов.

- В парке Айни состоится туристическая выставка-ярмарка ремесел.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 ДЕКАБРЯ

Всемирный день борьбы со СПИДом.

1926 – Первый Всетаджикский учредительный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

1957 – Вошла в строй Душанбинская чулочно-носочная фабрика (ныне АО «Нафиса»).

1994 – Создании миссии наблюдателей ООН в Таджикистане

1997 – В Худжанде состоялась презентация совместного таджикско-корейского предприятия «Kabool Tajik Textiles» по производству хлопчатобумажной пряжи и джинсовых тканей.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ДЕКАБРЯ

1940 – родился доктор медицинских наук профессор Усмон Расулов.

1941 – родился доктор биологических наук Кимёчон Нимадчонова.

1946 – родился композитор Кудратулло Яхьёев.

1951 – родился журналист Шохтолиб Шохкосимов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах ночью без осадков, днем местами дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 7-12 тепла, к вечеру понижение до 0-5 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 0-5 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 12-17 мороза, днем 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без осадков, лишь к концу дня местами дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью -3+2, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 9-11 тепла, к вечеру понижение до 2-4 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 13-15 тепла..

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 8-10 тепла.