По различным данным, на территории России в трудовой миграции находится около 1 млн граждан Таджикистан и ежегодно около одной тысячи из них погибает (умирает) по разным причинам. И даже после смерти трудовые мигранты становятся средством заработка для нечестных на руку людей. При этом власти не всегда обеспечивают доставку тел умерших за счет государственных средств, сообщает Ca-news.org .

Таджикистан характеризуется как страна с нестабильной экономикой и высоким уровнем безработицы. На этом фоне основным источником дохода значительной части населения является трудовая миграция. Безусловно, трудовые мигранты приносят большую пользу российской экономике. Большинство из них работают там, где россияне не хотят, несмотря на безработицу в стране. И причина вроде бы проста: принимающей стране нужна именно дешевая и непритязательная рабочая сила, чтобы заполнить непрестижные вакансии.

Последний путь

Многие трудовые мигранты строят планы, мечтают подняться на ноги на чужбине. Но для некоторых билет оказывается только в одну сторону. Хотим привести несколько историй простых таджикских работяг, которые уехали, чтобы кормить семью, а вернулись на родину в цинковом гробу.

Случаи бывают разные. С одними происходят несчастные случаи на производстве или в быту, у других болезни или другое… Бывают и достаточно нелепые случаи. Например, случай с одним из трудовых мигрантов временно проживавшим в Подмосковье.

Как выяснилось, он, возвращаясь с работы из Москвы на электричке, чтобы сэкономить на проезде, решил уйти от контролеров и пересесть в другой вагон. Перебегая через пути, он не заметил движущуюся по другим путям электричку, и оказался под ее колесами.

«Наутро с его телефона позвонили сотрудники полиции и просили приехать на опознание, — говорит Сафар, один из знакомых погибшего мигранта. Мы приехали, опознали его. На все расходы, включая билеты для сопровождающего, у нас ушло 80 тысяч рублей (около $1367), которые были собраны знакомыми и земляками».

Большое количество производственных смертей среди мигрантов приходится на строительную отрасль, в которой трудоустроена большая часть наших сограждан. Как рассказал Абдулло, другой трудовой мигрант из Таджикистана, на строительном объекте в Екатеринбурге с ними работал 25-летний Гадоев Абдукодир из Курган-Тюбе.

— В один из рабочих дней он поскользнулся и упал в бункер, страховочный ремень сильно зажал его поясницу. Мы спешно доставили его в больницу, он потерял много крови. Восемь часов длилась операция, но он умер. Мне посоветовали позвонить в представительство Миграционной службы Таджикистана в Москве, и они оказали помощь, помогли с гробом, на что ушло 25 тыс. рублей, на оформление документов ушло еще четыре тысячи, всего мы потратили 29 тысяч рублей (около $496). Одна из таджикских авиакомпаний бесплатно доставила тело Абдукодира в Душанбе. Мы собрали деньги на билет из Екатеринбурга в Душанбе его брату, который сопровождал тело, — говорит Абдулло.

Одной из главных проблем для мигрантов являются трудовые отношения с работодателем и невыплаты зарплат. Одна из таких историй с невыплатами в Петербурге закончилась для мигранта трагически. По сообщениям СМИ Северной столицы России, в июне в продуктовом ларьке в Петербурге был обнаружен повесившийся гражданин Таджикистана. Судя по предсмертной записке, на такой поступок он пошел, чтобы отомстить хозяину магазина, задолжавшему денег работникам.

Нередки и случаи нападения на мигрантов и даже их убийства на почве ксенофобии и бытовой агрессии по отношению к представителям других национальностей. Один из таких случаев произошел прошлым летом в Санкт-Петербурге с 17-летним гражданином Таджикистана.

Как сообщает «Фонтанка.ру», тело 17-летнего гражданина Таджикистана было обнаружено в ночь с 2 на 3 августа на Ленской улице неподалеку от круглосуточного магазина. Рядом с этой торговой точкой у него произошел конфликт с группой подростков. В результате гражданину Таджикистана нанесли многочисленные ножевые ранения в область спины, также у него были отрублены фаланги на двух пальцах. В больнице, куда госпитализировали пострадавшего, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Срок Стратегии истек, но везут бесплатно

Трудовых мигрантов убивают, они погибают в результате несчастных случаев или от болезней. В большинстве случаев, по словам родственников погибших мигрантов, тела доставлялись за счет собственных средств родных и близких и на деньги, собранные членами диаспоры и земляками.

— Кроме этого, при оформлении доставки тел сталкиваешься с множеством административных и бюрократических проволочек, — говорит родственник одного из погибших мигрантов.

По некоторым данным, согласно постановлению правительства Таджикистана, власти обязаны за счет государственных средств обеспечивать доставку тел погибших (умерших) в трудовой миграции граждан Таджикистана. В ходе пресс-конференции еще в 2008 году на этот документ ссылались представители авиакомпании «Таджик Эйр», но его текст не был опубликован в открытых источниках. На отсутствие официального документа, регулирующего вопросы перевозки тел умерших/погибших мигрантов, указывают и правозащитники.

— Все ссылаются на некое специальное распоряжение о безвозмездном провозе останков умерших трудовых мигрантов таджикскими авиакомпаниями, однако такого документа нет в открытых источниках. Еще в 2012 году Комитет ООН по правам трудящихся мигрантов рекомендовал Таджикистану урегулировать этот вопрос и разработать официальный документ, — говорит координатор проекта по миграции ОО «Центр по правам человека» Нодира Абдуллоева.

Комментируя вопрос правового регулирования в вопросе транспортировки тел погибших (умерших) трудовых мигрантов из России в Таджикистан, в Минюсте республики сообщили, что в соответствии с пунктом 66 Национальной стратегии трудовой миграции граждан Таджикистана за рубеж на период 2011–2015 годов, утвержденной постановлением правительства от 4 октября 2011 года, решение вопросов по транспортировке тел погибших (умерших) мигрантов на родину было возложено на Минтранс Таджикистана.

«Срок действия Стратегии истек, однако Минтранс продолжает решать вопросы по транспортировке тел погибших (умерших) мигрантов. Отдельного нормативного правового акта, регулирующего эти вопросы, не принято», — говорится в ответе Минюста.

Языком цифр

На территории России, по некоторым данным, в трудовой миграции находится около 1 млн граждан Таджикистан и ежегодно по разным причинам около 1 тыс. из них погибает (умирает). Точного числа погибших и умерших в России трудовых мигрантов никто не называет. Министерство труда, миграции и занятости населения указало, что этим занимается МВД. В МВД получить эту статистику нам не удалось. И мы решили обратиться в главную воздушную гавань столицы, через которую в основном и доставляется груз-200.

На наш письменный запрос мы получили ответ за подписью директора столичного международного аэропорта Исматулло Абдуллозода. В кратком ответе приводится, что за последние три года — 2014, 2015 и 2016 — международным аэропортом Душанбе была принята и передана встречающим 2371 единица груза-200. Но следует принимать во внимание, что подобные грузы принимают еще и международные аэропорты Худжанд, Курган-Тюбе, Куляб.

Специалисты указывают, что кроме трудовых мигрантов грузом-200 доставляются и тела других граждан страны, умерших в других государствах по разным причинам.

— Но в любом случае большая часть груза-200 приходится на трудовых мигрантов, — сказал один из сотрудников аэропорта на условиях анонимности.

Авиакомпания «Таджик Эйр» ни на направленный нами еще в феврале письменный запрос, ни на повторные устные обращения не ответила. Но в январе этого года пресс-служба авиакомпании сообщала, что в 2016 году авиакомпанией перевезено 475 единиц груза-200. Авиакомпания «Сомон Эйр», отвечая на наш запрос, сообщила, что с 2009 года по 31 января 2017 года доставила из России в Таджикистан тела 1393 граждан страны.

«Наша авиакомпания принимает к перевозке груз-200 исключительно уже после того, как завершены все необходимые аэропортовые процедуры. Все аэропортовые и таможенные сборы, а также все процедуры по помещению тела в гроб оплачиваются грузоотправителем. Перевозка тел граждан РТ осуществляется авиакомпанией «Сомон Эйр» бесплатно», — говорится в ответе авиакомпании за подписью ее гендиректора Томаса В.Халлама.

Но кроме местных, на рынке есть и зарубежные авиакомпании, которые, кстати, не занимаются благотворительностью.

Мы обратились в одну из них. По информации, полученной из авиакомпании UTair, оплата перевозки груза-200 (не кремированные останки) по маршрутам Тюмень (Рощино) – Худжанд – Тюмень (Рощино), Сургут – Худжанд – Сургут, Нижневартовск – Худжанд – Нижневартовск производится независимо от фактической массы груза по тарифу $200 (перевозка тел детей в возрасте до 12 лет — $100).

Грузовой тариф брутто в направлении Москва (Внуково) – Душанбе составляет $1,3 за каждый килограмм груза весом до 200 кг, на каждый кг сверх этого — надбавка 100%.

Все услуги платные

Даже если национальный перевозчик доставит груз-200 за счет бюджетных средств, расходы по перевозке все равно предстоят. Приходится платить за доставку из морга (включая подготовку тела к авиаперелету) до аэропорта, а также за аэропортовые услуги.

По словам родственников погибших трудовых мигрантов, даже останки мигрантов становятся добычей для людей, желающих подзаработать. Так, услуги, связанные с отправкой тел мигрантов на родину, стали очень дорогими. В среднем в России комплекс таких услуг (не считая авиаперевозки) стоит порядка 80 тысяч рублей.

По словам специалистов, по установленным правилам для перевозки тела усопшего воздушным транспортом, необходимо:

— приобрести гроб и деревянный контейнер с оцинкованным металлическим вкладышем,

— оплатить услуги работников похоронной службы по качественной запайке металлического вкладыша;

— оформить пакет необходимых сопроводительных документов груза-200, а именно:

а) получить в морге медицинское свидетельство о смерти;

б) получить справку из Роспотребнадзора (СЭС) с разрешением транспортировки;

в) заказать катафальный транспорт для перевозки гроба с телом усопшего из морга в аэропорт;

г) приобрести авиабилеты для сопровождающего гроб с телом усопшего (если по правилам авиакомпании требуется сопровождение).

Минтруд делает все возможное

Практически все трудовые мигранты, которые так или иначе сталкивались с этой проблемой, указывают на завышенные цены ритуальных агентств.

— В прошлом году, когда на строительстве погиб один из мигрантов, собирали деньги всей бригадой, помогли односельчане погибшего и наша диаспора, — говорит трудовой мигрант из Таджикистана Собир Рахимов. — Недавно мы узнали, что в Москве есть ритуальное агентство «Эдем-сервис», которое оказывает услуги таджикским мигрантам по сниженным ценам, а представительство Минтруда Таджикистана в Москве помогает быстрее пройти все формальности в аэропорту в Москве. Если бы мы знали это раньше, то обратились бы за помощью, — говорит Рахимов.

Иброхим Ахмадзода, пресс-секретарь представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России, заявил, что данное ведомство оказывает содействие в отправке тел погибших (умерших) граждан Таджикистана.

— Мы консультируем граждан, сопровождающих тела погибших (умерших) лиц, чтобы они в максимально короткие сроки и с минимальными затратами смогли доставить на родину тела погибших. Если граждане обращаются в ритуальные агентства в регионах России, то эти агентства не осуществляют весь спектр необходимых услуг, которые нужно завершить до транспортировки. Сама транспортировка осуществляется бесплатно, за счет бюджета республики, а вот те процедуры, которые необходимы пройти до отправки, требуют определенных затрат, — говорит Ахмадов.

По словам Ахмадова, зачастую граждане Таджикистана, не имея сведений, обращаются в различные агентства, которые берут за свои услуги в разы больше.

— Представительство Минтруда Таджикистана в России долгое время сотрудничает с ритуальным агентством, и это способствует минимизации расходов при оправке «груза 200» в Таджикистан. Расходы в 2-3 раза дешевле, чем в регионах. Например, нам сейчас позвонили наши соотечественники из Рязани и сообщили, что отправка тела погибшего гражданина Таджикистана на родину обошлась им более чем в 80 тысяч рублей( около $1367), к тому же эти агентства не берут на себя таможенное оформление груза 200. Оформление при посредстве агентства, с которым мы сотрудничаем, обходится в 25-27 тысяч рублей (около $427-461) , — говорит пресс-секретарь Минтруда.

Как у соседей?

Власти Таджикистана обеспечивают перевозку тел трудовых мигрантов на родину таджикскими авиакомпаниями за счет бюджета республики без каких бы то ни было исключений. В отличие от Кыргызстана.

Специалисты Миграционной службы Таджикистана указывают, что правительство выделяет деньги только авиатранспортировку тела погибшего/умершего, но ни на какие другие сопутствующие расходы, в том числе по ритуальным услугам.

— Правительство не выделяет целевых средств на оплату ритуальных услуг. Поэтому финансовая помощь в этом направлении не оказывается. Такие расходы обычно несут близкие погибшего или умершего. Представители таджикских диаспор также оказывают помощь. Со стороны государства покрываются только транспортные расходы за счет бюджета, — говорит начальник управления миграции Минтруда Таджикистана Моёншо Махмадбеков.

А вот у граждан Кыргызстана при транспортировке на родину тел погибших/умерших в России родных или земляков могут возникнуть сложности. Ежегодно на транспортировку тел погибших за границей трудовых мигрантов власти КР выделяют около 2 миллионов сомов. Согласно соответствующему постановлению правительства две кыргызские авиакомпании — «Кыргызстан» и «Эйр Бишкек» — обеспечивают бесплатный провоз груза-200. Но эта норма распространяется только на официально трудоустроенных мигрантов, имеющих трудовой договор.

Главное — легализация

Эксперты считают, что все проблемы мигрантов начинаются с незаключенного трудового договора с работодателем и неэффективной медстраховки мигрантов.

— Трудовые мигранты, приехавшие в Россию из Таджикистана, часто не заключают трудовые договоры с работодателями, чтобы на законных основаниях находиться в России и, главное, при любых, даже форс-мажорных, обстоятельствах быть защищенными, — говорит Раззак Латипов, выходец из Таджикистана, ныне начальник партии комплексных геологических работ АО «Геоцентр-Москва».

Руководитель региональной общественной организации Московской области «Объединение и социальная поддержка женщин-мигрантов» Ефросиния Гыштемулте отметила, что в России действует полис добровольного медстрахования, который нужен каждому иностранцу в России. В полисе предусмотрены страховые случаи, но травмы, которые мигранты получают, скажем, на строительных объектах, намного серьезнее случаев, предусмотренных медстраховкой. Законодательство России предусматривает обязательное возмещение работодателем любому работнику, вне зависимости от гражданства, причиненного ущерба. Для этого мигрант должен оформить патент или трудовой договор, но главное, чтобы в том договоре были указаны все моменты. Если с гражданином Таджикистана или Узбекистана происходит несчастный случай, и возможно даже с летальным исходом, кто возьмет на себя ответственность? Потому что порой страховая медицина в России не срабатывает по всем случаям, и мигранту придется самому брать на себя все расходы.

Как отметили в министерстве труда, миграции и занятости населения Таджикистана, если трудовой мигрант при устройстве на работу оформил все необходимые документы, то при несчастных случаях на производстве работодатель не только оплачивает все расходы, связанные с лечением или процедурой подготовки отправки тела на родину, но и выплачивает родным погибшего компенсацию.

Вместо резюме

Многие эксперты в области миграции уверены, что работодатели зачастую не заинтересованы в регламентации своих отношений с работниками, поскольку не желают иметь дополнительные расходы.

Политолог Шокирждон Хакимов уверен, что по различным причинам вопреки собственным интересам трудовые мигранты вынуждены соглашаться работать на предложенных им условиях.

— Кроме двусторонних и многосторонних документов имеются и международные правовые акты, связанные с правами и возможностями трудовых мигрантов, — утверждает эксперт. — Хотя таджикские авиакомпании доставляют тела погибших/убитых мигрантов за счет госбюджета, но на другие расходы по предполетному оформлению груза 200 денежные средства собирают знакомые погибшего мигранта, диаспоры и другие объединения. Но собрать необходимую сумму получается не всегда. Для решения этой проблемы нужно на уровне правительства принять программу по страхованию жизни мигрантов, которая учитывала бы и эти форс-мажорные обстоятельства. Однако любую программу можно принять, но вот обеспечение финансирования опять-таки связано с трудностями в национальной экономике.