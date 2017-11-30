Третьи сутки абоненты сотовой связи Таджикистана не могут дозвониться на стационарные телефоны «Таджиктелекома». Операторы сотовой связи уверяют, что доступ отключен не по их вине. Служба связи советует операторам уведомлять своих абонентов о технических проблемах своевременно.

Выход на стационарные телефоны государственного оператора «Таджиктелеком» с мобильных телефонов отключен в республике уже третий день.

Абоненты сотовых компаний жалуются на то, что уведомлений о технических проблемах со связью от своих операторов они не получили.

В call-центрах всех сотовых компаний признали наличие проблемы, но подчеркнули, что звонки невозможно совершать по независящим от компаний причинам.

Как объяснили «АП» в Службе связи при правительстве РТ, доступ на стационарные телефоны временно отключен в связи с тем, что Служба связи создает единую базу абонентов мобильной связи.

«В связи с проведением данных технических работ временно стал невозможен выход с мобильных операторов на городские номера», - пояснили в Службе связи.

Единая база абонентов сотовых операторов создается в рамках постановления правительства от 2016 года «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними».

«После перерегистрации сим-карт сотовыми компаниями, следующим шагом, согласно постановлению, является создание единой базы номеров. Сейчас ведутся технические работы, что вызвало некоторые проблемы с выходом на стационарные телефоны», - отметил источник в Службе связи.

«Создание единой базы - процесс не одного дня», - сказал источник, отвечая на вопрос, почему базу начали делать сейчас, когда перерегистрация сим-карт завершилась еще в начале лета этого года.

По его словам, проблема на стадии устранения, частично связь по республике уже восстановлена.

Источник также опроверг предположения о том, что Служба связи не продлила контракты с мобильными операторами, в связи с чем стал невозможен выход на городские номера. «Это беспочвенные слухи, потому что контракты, как правило, подписываются в начале года», - отметил источник.

Источник в Службе связи также подчеркнул, что «мобильные компании самостоятельно должны были уведомить своих абонентов о технических проблемах».

Выход с мобильных телефонов на экстренные службы доступен бесперебойно.

Напомним, согласно официальной информации Службы связи, в стране прошли перерегистрацию свыше 6, 1 миллионов сим-карт. Прекращено обслуживание свыше 2,3 млн сим-карт, чьи владельцы не прошли перерегистрацию. Переоформление сим-карт было завершено 1 июня 2017 года.