Сегодня утром в городе Бустон Согдийской области состоялась церемония открытии нового Центра банковского обслуживания ЗАО «Международный банк Таджикистана». В церемонии приняли участие руководство банка, представители местного органа государственной власти города Бустон, гости и первые клиенты.

По словам руководителя филиала ЗАО «Международный банк Таджикистана» в городе Худжанде, Хуршеда Умарова, успех в бизнесе и долгосрочная прибыль возможны только в случае, если компания является социально ориентированной. «Следовательно, одним из пунктов стратегии развития нашего банка является улучшение качества жизни людей. Только в этом случае, банк может гарантировать себе долгое и прибыльное существование. Это особенно актуально, когда речь идет о предоставлении финансовых услуг населению. Повышение уровня финансового благосостояния людей является одним из самых важных факторов улучшения качества жизни населения», - уверен Хуршед Умаров.

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы завоевать доверия своих клиентов, - говорит Хуршед Умаров. - Мы стремимся, чтобы наши услуги были удобны и доступны всем слоям населения. Мы намерены открывать свои центры во всех крупных городах и районах Согдийской области и быть ближе к народу».

В конце церемонии первым клиентам Центра банковских услуг МБТ были вручены памятные подарки, а первым заемщикам были предоставлены кредиты на льготных условиях.

ЗАО «Международный банк Таджикистана» получил лицензию Национального банка 29 февраля 2016 года. Банк был создан на базе ООО МДО «Стандарт молия».

Банк является активным участником рынка банковских услуг Таджикистана, осуществляя все основные виды банковских операций. Филиальная сеть Международного банка Таджикистана сформирована из четырех филиалов и семи центров банковского обслуживания в нескольких районах республики.

Несмотря на короткий период своей деятельности, Международный банк Таджикистана довольно быстро расширяется, увеличивая клиентскую базу и предоставляя новые виды банковских продуктов.

В банке, в основном, работают молодые перспективные сотрудники, имеющие опыт работы в ведущих кредитных организациях республики. На сегодняшний день по всей системе банка работают свыше 200 сотрудников.

Девизом, которым руководствуется Банк в своей деятельности, являются простота, прозрачность и надежность!