Урбанизация в Таджикистане остается на низком уровне, несмотря на существенный рост численности населения республики. В большинстве таджикских городов проживает менее 50 тысяч человек, говорится в докладе Всемирного банка «Города Восточной Европы и Центральной Азии: о росте и сокращении населения городов».

Аналитики банка отмечают, что численность населения Таджикистана в период 2000-2014 годов выросла почти на 35 процентов. Среднегодовой темп роста количества населения Таджикистана за этот период составил до 2,26 процента, в то время когда в среднем по региону Восточная Европа и Центральной Азии он составлял 0,31 процента.

Уровень урбанизации в Таджикистане за эти годы вырос всего лишь на 0,21 процента, достигнув к 2014 году лишь 26,69 процентов. Для сравнения, средний уровень урбанизации в странах Восточной Европы и Центральной Азии за этот период составил свыше 70 процентов.

В среднем численность населения городов Таджикистана в 2000-2014 годы увеличилась на 11,9 тысяч человек.

В докладе говорится, что в большинстве городов Таджикистана проживает менее 50 тысяч человек. Только четыре города страны в 2014 году имели население свыше 100 тысяч человек – Душанбе (788 тысяч), Худжанд (172 тысяч), Курган-Тюбе (103 тысяч) и Куляб (101 тысяч).

Наиболее высокий рост численности населения за 2000-2014 годы зафиксировано в городах Рогун (на 78%) и Курган-Тюбе (на 65%).

Население столицы за этот период увеличилось на 36 процентов. При этом, численность населения города Вахдат сократилась на 7,5 процентов. Практически на уроне 2000 года остается численность населения Хорога (рост всего на 5%).

Единственной агломерацией Таджикистана (город с пригородами, или несколько тесно связанных, местами сросшихся между собой городов) авторы доклада посчитали города Худжанд с окрестными городами (Кайраккум, Чкаловск).

К городам Таджикистана в докладе причисляются Душанбе, Худжанд, Курган-Тюбе, Куляб, Истаравшан, Турсунзаде, Канибадам, Исфара, Кайраккум, Вахдат, Пенджикент, Яван, Чкаловск, Хорог, Нурек, Дангара, Куйбышевск, Колхозабад, Шайдон, Сарбанд, Зафаробод, Шарора, Дусти, Табошар, Рогун.

Между тем, официальный статус города в Таджикистане на данный момент имеют 18 населенных пунктов: Бустон (бывший Чкаловск), Вахдат, Гиссар, Гулистон (Кайраккум), Душанбе, Истаравшан, Истиклол (Табошар), Исфара, Канибадам, Куляб, Курган-Тюбе, Нурек, Пенджикент, Рогун, Сарбанд, Турсунзаде, Худжанд, Хорог.