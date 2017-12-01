Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил главе Таджикистана Эмомали Рахмону совместную работу на афганском рынке. Он считает, что две страны могли бы совместно работать на рынке Афганистана, в том числе создавать там производства.

Такое предложение прозвучало на переговорах лидеров двух стран, которые прошли 1 декабря в Минске, передает пресс-служба президента РБ.

«Мы много встречаемся и встречались с руководством, бизнес-кругами, политической элитой Афганистана. Как-бы там ни было трудно, все-таки там живут миллионы людей, и они нас часто просят, чтобы мы помогли с технологиями и открыли там производства. И я подумал, что если бы мы с вами начали создавать эти предприятия в Таджикистане, в Афганистане (именно с привлечением ваших людей), мы бы это сделали мгновенно», - сказал Лукашенко.

Он считает таджиков в этом вопросе «хорошими консультантами и проводниками», потому что лучше них «ситуацию в Афганистане… никто не знает».

«Это была бы хорошая работа на троих», - уверен Александр Лукашенко.

Он пообещал направить в Таджикистан руководство крупнейших компаний для изучения возможностей создания новых СП.

Белорусский лидер отметил, что много думал, в каком направлении странам необходимо дальше развивать отношения.

«Мне кажется, что нам надо придумать что-то такое, что стало бы настоящим фундаментом наших отношений. Это, конечно, экономика. Я пошлю руководителей крупнейших компаний, в товарах которых вы нуждаетесь, и мы попробуем создать в Таджикистане совместное производство. Оно будет работать и на Таджикистан, и на третьи страны. Думаю, эту идею нам следует обсудить и дать жесткое поручение тем, кто должен ее исполнить», - подчеркнул он.

По словам Лукашенко, экономика Таджикистана уже начала восстанавливаться после кризиса, который ощутила на себе и Беларусь. Он попросил Эмомали Рахмона подробнее рассказать об опыте своей страны по переходу с углеводородов на местное топливо и чистую энергию. «Хотел бы услышать, как это вам удалось», - сказал президент Беларуси.

Относительно политики и дипломатии, Лукашенко сказал, что у сторон в этой сфере наиболее близкие позиции. «Мы всегда договаривались. Ваш один звонок, рекомендация, просьба - мы всегда исполняли. Если я вас попрошу, вы всегда до мелочей щепетильны и пунктуальны. Дай бог, чтобы у нас такие отношения складывались со всеми», - отметил он.

Он отметил, что еще с советских времен у него сложились хорошие впечатления о Таджикистане и его столице Душанбе, и такое отношение только укрепилось после того, как он посещал эту страну уже в качестве президента.

«Мы давние друзья с вами. Я очень люблю Таджикистан. Я был у вас на родине, видел ваше сельское хозяйство, ваше производство, алюминиевый мощный комбинат. Я люблю ваши горы, бывал там вместе с вами, видел эти реки. И хоть у вас сейчас, как вы сказали, маловодье и не хватает дождей, тем не менее, это прекрасные красивые горные речки. Я в мире везде уже побывал, но такой красоты не видел. Я искренне хотел бы, чтобы наши с вами отношения - таджикского и белорусского народов - были точно такими красивыми», - добавил Александр Лукашенко.