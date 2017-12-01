Например, Россия уже является третьей страной в мире по числу новых случаев ВИЧ-инфекции после ЮАР и Нигерии.

Самым большим вызовом в работе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) является нынешняя ситуация в республиках бывшего Советского Союза – приводит газета «Коммерсантъ» слова заместителя генсека ООН, исполнительного директора UNAIDS Мишеля Сидибе.

- Этот регион (Восточная Европа и Центральная Азия (ВЕЦА) – прим.ред.) вызывает у нас наибольшее волнение в связи с ухудшением эпидемии. В этом регионе эпидемия началась с ключевых групп, в первую очередь с людей, которые употребляют инъекционные наркотики. Но сейчас особую озабоченность вызывает то, что эпидемия расширяется на все население. С 2010 года эпидемия в странах ВЕЦА выросла на 60%, это все новые случаи ВИЧ-инфекции, и 80% этих случаев зарегистрировано только в России, - сказал Сидибе в интервью «Коммерсантъ».

При этом он отметил, что в странах ВЕЦА только Россия в состоянии остановить эпидемию внутри страны, и помочь другим странам региона.

- У России для этого есть все: научные достижения, ресурсы, четкое понимание характера эпидемии. Но чтобы остановить эпидемию, нужна политическая воля и новая стратегия по ускоренной борьбе с распространением ВИЧ-инфекции, - считает Сидибе.

Кроме того, респондент отметил, что России необходимо снять оставшиеся ограничения на въезд иностранных граждан, имеющих ВИЧ-инфекцию.

- Знаю, что российское правительство и парламент уже снизили эти барьеры, разрешив въезд тем, у кого в стране есть близкие родственники, - отметил Сидибе. - Если Россия снимет все оставшиеся ограничения до чемпионата мира по футболу 2018 года, это станет важным достижением. Чемпионат станет огромным международным событием, и он должен быть символом свободы передвижения для всех, независимо от ВИЧ-статуса. Для нас это очень важно: это не только показатель отношения к туристам и мигрантам, но и знак справедливости по отношению к более чем 160 странам, которые принимают граждан России, вне зависимости от их ВИЧ-статуса.

Между тем, с начала 2016 года в Россию разрешили въезд иностранцам с ВИЧ, чьи супруги, дети или родители обладают российским паспортом или постоянно находятся на территории России. Запрет смягчили согласно постановлению Конституционного суда, который счёл незаконным выдворение из России и отказ в проживании гражданам Украины и Молдавии, которые имели детей или состояли в браке с гражданами РФ.

Тем не менее остальные иностранные граждане с ВИЧ-инфекцией по-прежнему подлежат депортации. Согласно закону, российскую визу, как для туристов, так и для дипломатов, выдают по предъявлении сертификата об отсутствии заболевания.