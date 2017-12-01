Главные тренеры «Истиклол» и «Худжанда» Мухсин Мухаммадиев и Рустам Ходжаев заявили о полной боевой готовности своих команд к завтрашнему финальному матчу за Кубок Таджикистана.

Сегодня в гостинице «Хаятт Ридженси Душанбе» состоялась пресс-конференция перед финалом Кубка Таджикистана по футболу, в котором встречаются столичный «Истиклол» и «Худжанд».

Участия в ней приняли главные тренеры «Истиклола» и «Худжанда» – Мухсин Мухаммадиев и Рустам Ходжаев, а также по одному игроку из каждой команды.

Мухсин Мухаммадиев заявил, что его подопечные выйдут на поле «только за победой». Но вместе с тем, он проявил уважение к сопернику, отметив, что борьба будет трудная. В составе «Истиклола» на поле не выйдут две ключевые фигуры команды – Нуриддин Давронов и Манучехр Джалилов из-за травм.

Наставник «Худжанда» Рустам Ходжаев также оптимистично настроен. По его словам, игроки команды будут играть до последней секунды, «не взирая на громкое имя соперника».

Отметим, что обе команды будут принимать участие в Кубке АФК 2018 года. «Истиклол» в ранге чемпиона сыграет в групповом этапе, а «Худжанд» начнет борьбу с предварительного раунда.

Напомним, что финальный матч Кубка Таджикистана-2017 между «Истиклолом» и «Худжандом» состоится в субботу, 2 декабря, на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и начнется в 14:00 часов.

Финал Кубка Таджикистана 2017 года будет судить судейская бригада во главе с Сайёджоном Зайниддиновым.

Помогать столичному арбитру на линиях будут Вафо Караев из Шахринава и Насим Хамидов из Душанбе. Функции резервного судьи исполнит столичный арбитр Бехруз Муртазоев. Инспектировать судей будет Абдурахим Бобоев из Турсунзаде, а комиссаром матча назначен Субхон Ходжамов из Душанбе.

«Истиклол» 6 раз был обладателем Кубка, а «Худжанд» - 3 раза. В последний раз худжандский клуб играл в финале в 2010 году, когда был разгромлен со счетом 0:5 «Истиклолом».

А душанбинцы в прошлом году в финале победили фархорский «Хосилот» в серии пенальти со счетом 3:2.