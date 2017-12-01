В рамках Глобальной кампании «16 дней активности против гендерного насилия» в Душанбе состоится турнир по мини-футболу среди девушек – непрофессионалов.

Организаторами турнира под названием «Оранжевый мяч» выступают посольство Великобритании в РТ совместно с Комитетом по делам женщин и семьи при правительстве РТ и «ООН Женщины».

В турнире примут участие шесть команд из Душанбе и регионов, - сообщили в посольстве Великобритании в РТ.

По данным источника, цель турнира – развитие навыков лидерства и командной работы посредством вовлечения в спорт.

В посольстве сообщили, что турнир состоится в воскресенье, 3 декабря, в 11 часов в Спортивном комплексе Налогового комитета.