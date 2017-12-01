«Рай цветов» - так в переводе с фарси звучит орнаментальная техника росписи «кундаль». Это искусство получило развитие в конце XIV - начале XV веков. Тогда люди украшали свои дома и посуду в этой манере. Но сегодня мастеров этого оригинального стиля можно пересчитать по пальцам. Махмадкарим Каримзода занимается этим видом орнаментальной росписи почти 40 лет.

Он - один из мастеров, которому удалось восстановить почти забытые вековые традиции изобразительного искусства Востока.

Орнаментальной росписью кундаль Махмадкарим Каримзода занимается почти 40 лет. Его работы украшают купола таких зданий, как государственный драматический театр им. Лахути, театр оперы и балета им. Айни и «Кохи Навруз». Как рассказывает наш герой, он мечтал стать востоковедом, поэтому после окончания средней школы сдал документы на отделение арабского языка факультета востоковедения Таджикского госуниверситета, но, к сожалению, не прошел мандатную комиссию. А поскольку ему нравилось рисовать, решил поступить в художественное училище, в чем ему повезло больше.

Все творения великих поэтов прошлых столетий не прошли мимо чувств и сознания Махмадкарима Каримзода, оставив в его творчестве глубокий след. Он также владеет поэтическим даром, и, работая над изготовлением кундаля, цитирует нам собственные газели.

«Значит, в этом было мое предназначение, - говорит он, - поскольку теперь уже я совсем не представляю себя без того, чем занимаюсь всю жизнь. За этим занятием у меня невольно возникает и поэтическое вдохновение - и я пишу стихи. Иногда в голове рождаются строки, которые заставляют изложить их в картинах.

Ведь приятно осознавать, что здания, украшенные росписью кундаль, не только в Душанбе, но и в других районах и городах республики, – результат твоего труда и каждый видящий знакомится с твоим духовным миром.

Как создается красота

Мало кто знает, как на самом деле создается работа в стиле кундаль. В самом начале создается орнамент на кальке, затем по всем линиям иглой наносится сквозной точечный пунктир, а после через эти сквозные точки на основу наносится нужный узор с помощью… нагара. Переведенный таким образом рисунок закрепляется на основе смесью клея с цементом. Раньше вместо нагара использовалась красная глина. Для выпуклости и рельефности узора раствор можно и, скорее всего, нужно наносить многослойно, и только затем уже следует оформлять красками. Там, где необходимо придать блеск, используется краска с добавлением бронзового порошка.

Интересно, что в прежние времена, выполняя работы для знатных людей, для создания голубого фона использовали порошок лазурита, натуральные краски, которые дарит сама природа, и затем позолотой покрывали рельефные контуры картины. Работа росписью «кундаль» издавна считалась признаком роскоши, почиталась дорогим подарком и потому не теряет своей ценности и в наши дни.

Некоторые мастера используют в своей работе сыпучий материал, клей, мед и даже яйца, чтобы они придавали пластичность планшету, на котором расписывается кундаль. Но наш мастер использует преимущественно, цемент и клей. Для придания яркой цветовой гаммы своим работам мастер Махмадкарим использует природную флору, например, кожуру граната для насыщенного красного цвета и зеленую траву – для зеленого.

В тренде

Получивший свое развитие еще в конце XIV - начале XV века и широко применяющийся в архитектуре XVII века, кундаль в настоящее время переживает свою «эпоху ренессанса». В наше время все больше архитектурных сооружений оформляется этой богатой орнаментальной росписью, как в частных домах состоятельных людей, так и на государственных объектах.

Часто изделия, украшенные рисунком, выполненным в технике «кундаль», служат в качестве дорогого презента для именитых людей или знатных зарубежных гостей. Стоимость одной самой маленькой по форме и объему работы варьируется где-то в пределах $100-200. А если есть спрос, то работы у нас хватает, тем более, если художника вдохновляет все, что его окружает, - природа, культура, литература. Причем этот вид искусства впечатляет не только меня, но и моих детей, которые вместе со мной готовы сутками напролет писать картины, искать новые образы для создания художественных орнаментальных композиций.

Ученики искуснее

Именно через роспись кундаль художник-орнаменталист может передать свои мысли - используя необычность сочетания цветовых гамм, причудливое переплетение узоров, а иногда и смешивая темы... Ведь элементы орнамента всегда символичны. В нем есть своеобразное движение жизни, ощущение развития, начало и конец. Орнамент может о многом рассказать, если постараться изучить его язык.

По стопам усто Махмадкарима пошли и его сыновья. Они активно участвуют при всех крупных государственных заказах, которые получает их отец. Например, при работах в Кохи Навруз или в чайхане «Хуррамшахр» в Дангаре. Но, вот кому действительно передался талант мастера Махмадкарима, то это его младшему сыну, успехи которого радуют художника. Ведь он так напоминает его самого в молодости. Сын пользуется нынешними технологиями при росписи кундаля, смешивая современное и классическое, от этого у него получаются необычные картины, которые радуют глаз своей необычной палитрой.

«Я рад, что в последнее время молодежь все больше обращает внимания на ремесленничество, продолжая вековые традиции орнаменталистики в изобразительном искусстве, - говорит наш мастер Махмадкарим, - Конечно, далеко не каждый может стать мастером по кундалю, но, тем не менее, у нашей молодежи есть творческий потенциал, который нужно развивать».

Говорят, последователи искуснее мастеров. Мы уверены, что наша молодежь со свойственной ей тягой ко всему необычному и интересному еще внесет новые, яркие, насыщенные штрихи в этот изящный вид искусства.

…Узоры в виде цветов, животных и птиц, казалось бы, оживают под руками мастера и живут своей таинственной и притягательной жизнью. И пока есть мастера, желающие создавать настоящее национальное искусство как кундаль и не жалеть для этого ни времени, ни сил, наши древние традиции будут жить вечно.

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