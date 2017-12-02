В 1937 году в строй промышленных предприятий Таджикистана вступила Варзобская гидроэлектростанция.

Мощность Варзобской ГЭС – семь с половиной тысяч киловатт – была для середины прошлого века немалой. Одновременно с пуском гидроэлектростанции вступили в строй многие душанбинские предприятия. Среди них обувная и швейная фабрики, кожевенный, кирпичный, алебастровый, авторемонтный и деревообделочный заводы, мясокомбинат. Всем им требовалась энергия, да и население города стремительно росло, приближаясь к восьмидесяти тысячам. И поныне бурные воды Варзоба приводят в движение две турбины, ток от которых по-прежнему поступает в Душанбе. В 1937 году в союзной и местной прессе были опубликованы фотографии, посвященные Варзобстрою - строительству Варзобской гидроэлектрической станции. Эти снимки, ставшие историей, сегодня вы можете увидеть.