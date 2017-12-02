В Душанбе прошла девятая ежегодная церемония, на которой более 280 выпускников получили сертификаты курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации Школы профессионального и непрерывного образования УЦА (ШПНО) и проекта Ага Хана «Человековедение».

В своей приветственной речи, адресованной выпускникам и гостям церемонии, декан Высшей школы развития УЦА д-р Богдан Кравченко подчеркнул стремление университета развивать у студентов навыки (подкрепляя их соответствующими сертификатами, признаваемыми во всем мире), которые соответствуют потребностям Таджикистана, необходимым для обеспечения социально-экономического развития страны. Он также поделился результатами внешней оценки деятельности ШПНО в 2017 учебном году: «В данной работе было задействовано шесть известных экспертов, которые провели оценку наших основных программ, чтобы выяснить насколько они соответствуют установленным стандартам. По результатам подробной оценки было установлено, что ШПНО выполняет свои задачи и миссию с максимально возможным качеством. Особенно приятным для нас было мнение о том, что в ШПНО налажена система обеспечения качества, которая уникальна для данного региона, более того, она уникальна даже в контексте подобных образовательных учреждений, работающих в развитых станах».

Профессор гуманитарных наук д-р Аслиддин Низами, обратил внимание на важность сохранения культурного многообразия в Центральной Азии.

«Очень важно всеми возможными способами сохранять и развивать существующее культурное многообразие народов региона, продвигая и развивая соответствующее образование. Благодаря этому активный культурный диалог не прекратится еще долгие века», - отметил он.

Выпускники ШПНО получили сертификаты об окончании курсов по таким направлениям, как бухгалтерское дело, английский язык и планирование финансово-экономической деятельности. Кроме того, 13 женщин-слушателей получили сертификаты об окончании курса «Начни и улучши свой бизнес», который был предложен Первым Микрофинансовым банком Таджикистана и реализован ШПНО.

Д-р Богдан Кравченко вручает выпускнице сертификат «Промежуточный уровень» ШПНО УЦА

Выпускники программы улучшения навыков английского языка, которая предлагается проектом Ага Хана «Человековедение» (ПАХЧ), улучшили свои навыки в области критического анализа, академического чтения и письма, а также научились рассматривать вопросы с этической точки зрения. Обширная образовательная программа ПАХЧ развивает у студентов безграничное любопытство и эстетическое восприятие, помогает им понимать культурное многообразие, а также формирует навыки руководства проектами и мероприятиями с привлечением всех заинтересованных сторон и обоснованного (мотивированного) толкования. Благодаря навыкам, полученным в ПАХЧ, выпускники будут не только соответствовать научным и профессиональном требованиям, они смогут мыслить критически и в конечном итоге выведут сферу своей научной и профессиональной детальности на качественно новый уровень.

«Предлагая целый ряд курсов и программ, ШПНО много делает для развития экономики страны, и я считаю, что для ШПНО настало время охватить своей деятельностью и другие регионы Таджикистана», - заявил в завершении своей речи д-р Акбар Песнани, дипломатический представитель Организации Ага Хана по развитию в Таджикистане.