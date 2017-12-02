В Мазари-Шарифе самолет с губернатором провинции Балх (Афганистан) Атой Мухаммадом Нуром на борту не допустили к взлету в направлении Кандагара. Губернатор думал полететь в Кандагар на самолете частной авиакомпании KamAir, взяв с собой старшего сына вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, Батыра.

Однако по решению афганской правительственной службы безопасности разрешение на взлет дано не было, хотя губернатор и лица, его сопровождающие, уже находились на борту. Как сообщает корреспондент «Ферганы», Нур, просидев около двадцати минут в самолете в ожидании вылета, спустился по трапу и заявил корреспонденту телеканала Mitra, что действия афганского правительства бесчеловечные и даже «шайтанские».

Представители афганской службы безопасности в Кабуле, в свою очередь, дали пояснение, что по данным разведки, «Талибан» знал о планах Нура вылететь в Кандагар и готовился обстрелять самолет. Поэтому вылет борта был запрещен.

Проблема в том, что в Кандагаре должно пройти большое собрание афганских политических деятелей, на котором должны обсуждаться парламентские выборы. Но многие политики так до Кандагара и не добрались, и среди них - оппозиционный губернатор Балха.

В пятницу, 1 декабря, вице-спикер афганского парламента Захир Кадир, на днях прибывший в Кандагар, сделал заявление, в котором предупредил, что если в течение двенадцати часов власти не разрешат вылет Нура из Мазари-Шарифа, то они столкнутся с серьезными проблемами. Подобное предупреждение по адресу Ашрафа Гани и афганского правительства 1 декабря прозвучало и из уст другого видного депутата афганского парламента, Хумаюна Хумаюна. Он сказал, что собрание в Кандагаре может начаться 2 декабря.