Широкий круг вопросов экономического и гуманитарного сотрудничества обсудили главы правительств в Сочи, где 30 ноября – 1 декабря состоялось шестнадцатое заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Таджикистан на встрече представлял премьер-министр республики Кохир Расулзода.

Встреча глав правительств впервые прошла с участием новых членов ШОС - Пакистана и Индии.

Главы делегаций подчеркнули, что в настоящее время в глобальной политике и экономике происходят глубинные трансформации, - сообщает пресс-центр ШОС. В этих условиях особенно важным является формирование многополярной, справедливой, отвечающей интересам всех и каждого государства модели мироустройства и международных отношений нового типа, которые будут опираться на нормы международного права и принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, взаимовыгодного сотрудничества, отказа от конфронтации и конфликтов, равной и неделимой безопасности и будут способствовать созданию человеческого сообщества единой судьбы.

Генсек ШОС Рашид Алимов Фото пресс-центр ШОС

Участники заседания пришли к общему мнению, что мировая экономика демонстрирует признаки восстановления, причем ее развитие становится более диверсифицированным, хотя по-прежнему носит неустойчивый характер. Дополнительное негативное влияние на глобальные экономические перспективы оказывают риски, связанные с международным терроризмом, обострением конфликтных ситуаций в ряде регионов, а также стихийными бедствиями.

Была отмечена важность продолжения широкого равноправного международного сотрудничества в целях придания импульса оздоровлению мировой экономики, обеспечения экономической и финансовой стабильности, поддержки устойчивого, динамичного, сбалансированного и инклюзивного роста.

Было выражено общее мнение, что Всемирная торговая организация является ключевой площадкой для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы. В целях поддержания авторитетности и эффективности правил ВТО главы делегаций выступают за последовательное укрепление открытой, инклюзивной, транспарентной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, а также недопущение фрагментации международных торговых отношений и торгового протекционизма в любых проявлениях.

Делегации стран-участниц ШОС Фото пресс-центра ШОС

Главы делегаций приветствовали намерение Китая провести Международную ярмарку импорта в ноябре 2018 года в г. Шанхае, а также проведение Торгово-промышленного форума ШОС в Китае в 2018 году. Кроме этого, была поддержана инициативы КНР «Один пояс, Один путь». Высоко оценивая итоги Форума международного сотрудничества «Один пояс, Один путь» 14-15 мая 2017 года в г. Пекине, они высказались за их реализацию, в том числе путем координации международных, региональных и национальных проектов, ориентированных на сотрудничество в целях обеспечения устойчивого развития на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды.

Главы делегаций также приветствовали инициативу Таджикистана по проведению под эгидой ООН Международной конференции по реализации Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» в 2018 году. Они считают необходимым повышать эффективность работы созданных в рамках ШОС отраслевых совещаний и рабочих групп, а также других институтов сотрудничества на пространстве ШОС. Кроме этого, была выражена поддержка начала практической реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок (г. Душанбе, 12 сентября 2014 года). Также приветствовали намерение Кыргызстана провести III Всемирные игры кочевников в 2018 году.

Следующее заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС состоится в 2018 году в Таджикистане, который примет председательство.

