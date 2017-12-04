Подарок, сделанный своими руками, оценит каждый, кто не меркантильный циник, ведь когда мы делаем вещь своими руками, то думаем о том, кому она предназначена, и вкладываем в нее свое тепло и любовь. А еще к этому креативному процессу можно привлечь своих деток, убив тем самым нескольких зайцев: создать предновогоднее настроение, занять их полезным делом и развить мелкую моторику рук.

Мы собрали 10 оригинальных идей для красивых новогодних открыток, на создание которых у вас уйдет минимум времени и максимум удовольствия.

Открытки с пуговицами

У каждого дома есть пыльная коробка с самыми разными пуговицами. Доставайте, наконец-то они пригодятся: из них получатся нарядные открыточки. Можно, к примеру, сделать пуговичного снеговика и елочные игрушки.

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Теплые фетровые открытки

Нарядные открытки получатся из яркого фетра, который продают в магазинах для рукоделия.

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Объемные снежинки

Главный трюк здесь — создать эффект объема. Для этого приклейте снежинки на небольшие кружочки пенопласта или толстого картона.

HNY.by

Мишка в свитере

Достаточно вырезать фигуру мишки, а затем ручкой или фломастером разрисовать самыми простыми узорами, какие мы обычно выводим, когда говорим по телефону.

HNY.by

Открытка с отпечатком пальцев

Такая новогодняя открытка, сделанная своими руками, отлично подойдет в качестве подарка бабушкам и дедушкам. Малыши с большим удовольствием будут творить! Вам понадобится: плотная бумага для основы, краски, фломастеры.

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Открытка в технике скрапбукинг

В последнее время особой популярностью пользуется скрапбукинг, так почему бы не использовать эту технику для создания открытки на новый год. Вам понадобится: плотная бумага для основы, скрап бумага (можно ограничиться обычной упаковочной бумагой), клей ПВА, ручка или фломастер, украшения.

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Открытка в технике квиллинг

Удивить своих близких можно открыткой, выполненной в технике квиллинг. Вам понадобится: плотная бумага для основы, бумажные полоски для квиллинга, ножницы, клей, гофрированная бумага или салфетка, зубочистки.

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Декорируем новогоднюю открытку пайетками

Для такой открытки Вам понадобятся пайетки разных форм и размеров, иголка, нитка, клей, лента для декорирования.

HNY.by

Объемная новогодняя открытка

Новый год – самый сказочный праздник в году, в этот день все становится волшебным, поэтому очень символично будет подарить объемную открытку, которая словно ожила. Для изготовления новогодней 3D открытки своими руками вам понадобится: плотная бумага для основы, ножницы, карандаш и линейка, украшения.

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Геометрическая елка

Для тех, кто любит порядок и контроль, отличным вариантом подарка станет новогодняя открытка ручной работы с геометрической елочкой. Для изготовления такого шедевра вам понадобится: плотная бумага для основы, канцелярский нож, карандаш и линейка, клей ПВА или двухсторонний скотч.