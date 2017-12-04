Песня таджикского журналиста Фахриддина Холбека, выступающего под псевдонимом Фарходи Милод, посвящена соотечественникам, которые живут на чужбине. Простые слова песни о нелегкой судьбе мигрантов находят отражение в душах всех тех, которые по воле судьбы покинули свои родные места!
Точикистонам баред
То Бадахшонам баред
То Хучанду, Рашту Сурхоб
Мулки Хатлонам баред
…. Тобутамро пеши пои модари чонам баред….
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Нора3 часа назад
Очень грустная песня, дай Бог, что бы дети всегда возвращались живым и здоровыми к своим родителям, Омин.