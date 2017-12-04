Чемпион Казахстана по футболу клуб «Астана» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» (Пловдив, Болгария) Парвизджону Умарбаеву, сообщает Sports.kz.

«Команда Станимира Стоилова следит за таджикской звездой „Локомотива“ Парвизджоном Умарбаевым. Его кандидатура неоднократно рассматривалась казахстанским клубом. Однако казахстанцы не собираются платить за „таджикского Месси“ - они попытаются подписать его в статусе свободного агента. Контракт Умарбаева заканчивается после этого сезона - руководство не предлагало ему продлить его. Казахстанцы намерены связаться с ним после Нового года, провести переговоры и даже подписать предварительное соглашение», — пишет сайт.

Умарбоев уже стал любимцем болельщиков болгарского «Локомотива», которые прозвали его Алексисом Санчесом. В Таджикистане любители футбола сравнивали Парвиза сначала с Давидом Сильвой, а затем за ним прикрепилось прозвище «Месси».

"Сильва, Месси, Санчес, это именитые футболисты, их великолепная техника, талант мне очень нравится. Рад, что болельщики команды "Локомотив Пловдив" сравнили меня с одним из лучших футболистов сборной Чили. Я благодарен им за столь высокую оценку, хотя, думаю, я еще не показал на поле все то, чего от меня ждут. В предстоящих матчах я буду стараться оправдать их доверие", — заявил спортсмен.

Парвиз Умарбаев является воспитанником казанского «Рубина» - правда, за первую команду он так и не сыграл. В сезоне-2013/14 он выступал за нижнекамский «Нефтехимик», а затем — за дзержинский «Химик».

Сезон-2015/16 Парвизджон провел в Таджикистане - в «Истиклоле», после чего перебрался в болгарский «Локомотив». В этом сезоне он провел 14 матчей и забил 2 мяча.

С 2015 года 23-летний полузащитник выступает за национальную сборную Таджикистана.

В беседе с корреспондентом Asia-Plus отец Парвиза, тренер ФК “Регар-ТадАЗ» Абдулло Умарбоев подтвердил информацию о заинтересованности «Астаны» его сыном.

«Но вместе с тем, к Парвизу проявляют интерес и другие клубы из Болгарии, Словении и других европейских стран, - отметил он. - Во всяком случае, Парвиз всегда советуется со мной, прежде чем принять какое-то решение».

По его словам, президент клуба «Локомотив» Христо Бонев хочет сохранить Парвиза в своей команде.