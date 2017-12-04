На пороге 2018 год, а на нашем новогоднем столе по привычке, как и 27 лет назад, стоят «атрибуты» советского стола - новогодний оливье, шампанское и мандарины. Правда, сейчас к нему добавляется утка или гусь — дань европейским традициям, да какой-нибудь салат по-гречески.

Итак, встречайте, меню по-советски!

Оливье

Салат Оливье, он же «Мясной», он же «Столичный». Неофициальный король советской школы салатов и продуктового дефицита — минимум легких свежих овощей, максимум майонеза.

Запеченная курица

Однозначно, самый близкий к международным нормам пункт меню. Безусловно, к ней отварной картофель, а иногда хозяйки предпочитали делать пюре из этого овоща.

Мимоза

Если от пары ложек оливье вы все равно никогда не откажетесь, то вот мимоза — уже уровень серьезных гурманов. Неизвестно, кому в голову пришло, что измельченный яичный желток напоминает лепестки мимозы. Зато известно, что в салате одновременно умещаются сливочное масло, рыбные консервы, яйца и, конечно же, море майонеза.

Заливная рыба

Так называемое заливное (на самом деле, это может быть не только рыба) — один из наиболее долгих в приготовлении и спорных продуктов советского новогоднего стола. Даже если принять условие, что желе из рыбы может быть вкусным, необходимо проделать очень тонкую работу, чтобы это желе не испортить — при слишком длительной варке рыба в последствии распадается почти на молекулы.

Селедка под шубой

Еще один слоеный шедевр, обильно смазанный сами знаете чем. Обязательными ингредиентами являются селедка, свекла и картофель, опционально дополняются вареными яйцами, яблоком и морковью.

Холодец в традиционном стиле

У каждой хозяйки в советские времена на столе в новогодний вечер обязательно стояло совсем не сложное холодной мясное блюдо – холодец.

Водка

Тут как с монархией в Великобритании — шампанское символизирует Новый год, но мы-то знаем, что всю реальную работу выполняет водка. Просто без сорокоградусного эликсира вряд ли получится переварить все то количество майонеза и рыбных консервов, которое сулит традиционный праздничный стол.

Шпроты

Консервы из копченой мелкой рыбы в масле — закуска номер один на старом добром новогоднем столе.

Советское шампанское

На самом деле, история советского шампанского — это череда серьезных технологических достижений Советского союза. Чего стоит один только факт, что в 1975 году Moet приобрел лицензию на производство игристого вина по советскому методу.

Наполеон

Наполеон — главное кондитерское изделие на советском новогоднем столе. Некоторые бабушки все же владеют тайным рецептом по-настоящему крутого наполеона, по вкусу и консистенции не так напоминающего папье-маше с кремом.

Мандарины

Да, это один из нескольких видов фруктов, которыми южные республики Советского Союза снабжали зимой всю страну, и было бы странно не включить его в новогодний топ.

А насколько ваш новогодний стол состоит из советских блюд?