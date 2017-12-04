Деды Морозы — они все разные: один добрый, а другой может и пожурить. У каждого есть свой персональный способ проникнуть в праздничный дом, да и выглядят они все по-разному. Предлагаем посмотреть подборку самых известных братьев нашего Бобои Барфи.

По порядку назовись! Итак, как называют Деда Мороза в разных странах:

Список Дедов Морозов разных стран:

Дед Мороз (Россия)

Санта Клаус (США, Канада, Британия, Западная Европа)

Увлин Увгун (Монголия)

Йоулупукки (Финляндия)

Йыулувана (Эстония)

Синтаклаас, или Синтерклаас ( Бельгия)

Юлетомте, или Святой Николас (Дания)

Сайте Каас (Голландия)

Шо Хин (Китай)

Святой Василий (Греция)

Баббе Натале (Италия)

Отец Ноэль (Франция, Испания)

Дед Микулаш (Чехия)

Сильвестр (Австрия)

Аяз-Ата (Казахстан)

Шахта Баба (Азербайджан)

Сегацу-сан и Одзи-сан (Япония)

Санта Христиа (Бурунди)

Дед Жар (Камбоджа).

Название Дедов Морозов в разных странах − это только малая часть сказки. Ведь у каждого из них своя одежда, способ передвижения, преподнесения подарков, свое жилище и помощники.

Одежда и атрибутика

То, как выглядит Дед Мороз в разных странах мира – очень интересный вопрос. Надо сказать, что у них много общих черт – цвет одежды обычно красный, есть шапка с колпачком, борода и обязательно мешок с подарками.

Так, Санта Клаус, знакомый нам по многим фильмам, имеет все перечисленные «параметры»: красная шапка с белым помпоном, куртка и шаровары. Борода у него короткая, на носу очки. Обут он не в валенки, а черные высокие сапоги.

Китайский Шо Хин, известный еще под несколькими замысловатыми именами, обладает характерными национальными чертами: черная длинная борода, узкий разрез глаз, на красном кимоно с белыми обшлагами – драконы и змеи. Шапка у дедушки замысловатая – золотая с красными помпонами.

Старушка Бефана может принимать разные обличья. Обычно это милая бабушка на метле, за спиной у которой подарки и угольки. Тем, кто хорошо себя вел в году – призы, а остальным – увы…

Японские новогодние персонажи – это представители двух поколений. Классический Сегацу-сан, что означает Господин-Новый-Год, одет в небесно-голубое кимоно с золотым рисунком. Он седой, иногда с посохом в руках и непременно с бородой. А вот Одзи-сан – «типичный» Санта, разве что глаза другой формы.

Деды Морозы Скандинавских стран похожи между собой в плане обычаев, но совершенно разные внешне. Так, швед Юлетомте – это рождественский гном! Рисуют его в зеленом костюмчике, красных штанах и шапке-чулке, и непременно с бородой. А вот Хызыр Ильяс – это не совсем Дед Мороз. Это мудрец, старец, путник, обладающий бессмертием, даром провидения и способный одаривать и наказывать. У него длинная белая борода, походный плащ и посох.

Транспорт Деда Мороза в разных странах мира

Большинство новогодних дедушек передвигаются пешком. Собственное транспортное средство имеют лишь некоторые герои. Санта Клаус ездит на санях. Он ведь живет в Лапландии, и там не водятся лошади. Но зато северных оленей много. Ими Санта и запрягает свою «ласточку». Испанская Бефана летает на метле, как русская баба Яга. Норвежский дед Мороз ездит на упряжке с лисами. Дедушка из Узбекистана, Корбобо, катается на ослике, навьюченном мешками с подарками. Китайский Шо Хин передвигается на колесницах или на особых носилках (как императоры древности). А вот японские дедушки предпочитают гулять на своих двоих.

Помощники Деда Мороза в разных странах мира

Часто Дед Мороз в разных странах мира действует самостоятельно. Однако бывает, что у него есть целая «армия» помогающих. Известно, что на Санту работают эльфы. В некоторых фильмах показывают аж целые фабрики по упаковыванию подарков. Скандинавским дедушкам помогают эти же существа. Новогодним дедушкам могут помогать гномы, феи и другие существа, которые есть в фольклоре той или иной страны. А вот у некоторых героев есть даже «своя» Снегурочка – Гаргыз в Азербайджане, Дзюнанушик в Армении.

Но важно не то, как зовут Дедов Морозов в разных странах, не то, как они одеты и как передвигаются от одного дома к другому. Самое главное – это везде добрые (или хотя бы задобренные) персонажи, которые поощряют послушных детей и ругают капризных, дарят подарки и приносят с собой удачу, счастье и хорошее настроение.