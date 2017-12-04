Министерство внутренних дел Таджикистана назвало взрыв в здании Отдела МВД города Курган-Тюбе, произошедший вечером 1 декабря, несчастным случаем. В министерстве заявили, что ЧП произошло в результате взрыва РПГ (ручной противотанковый гранатомет), внутри которого находился снаряд: оружие осталось в городе после гражданской войны. Его доставили в отдел после обнаружения, и должны были зарегистрировать.

В МВД сообщили, что в день взрыва следователь ОМВД по городу Курган-Тюбе, капитан Мухиддин Зохидзода занимался регистрацией номеров боеприпасов, найденных сотрудниками оперативно-следственной группы МВД в одном из районов Курган-тюбе: различное оружие и снаряды остались тут со времен гражданской войны.

«Для отчетности все обнаруженные боеприпасы регистрируются, - отметили в МВД. – Несчастный случай произошел в тот момент, когда капитан Мухиддин Зохидзода занимался регистрацией номера РПГ».

От дальнейших комментариев в МВД отказались, сообщив, что расследование ЧП продолжается.

Ранее сообщалось, что взрыв в горотделе милиции Курган-тюбе произошел в 19:00 1 декабря. Погиб капитан Мухиддин Зохидзода, 1986 года рождения, который последние четыре года работал следователем в ОМВД по городу Курган-Тюбе.