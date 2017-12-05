Эмомали Рахмон на встрече с представителями школ-интернатов республики, которая прошла в преддверии 2016 года.

Нижняя палата парламента приняла предложенные правительством поправки в закон «О защите прав ребенка», которые четко определяют, какая категория детей-сирот имеет право получать бесплатное жилье и образование.

Как сообщил «АП» источник в парламенте, согласно статданным, сегодня в общеобразовательных школах страны обучаются 42 тысячи 304 сирот, в дошкольных учреждениях воспитываются 1 тысяча 821 таких детей, а в интернатах живут еще 154 ребенка.

Из общего числа вышеназванных детей круглыми сиротами в Таджикистане являются 2 тысячи 162 ребенка, еще 476 детей остались без попечителей.

Именно эта категория детей, а это в общем 2 тысячи 638 человек, согласно принятым поправкам, имеют право получить от государства бесплатное жилье и образование.

Кроме того, они получили право пользоваться бесплатно общественным транспортом в городах и пригородах Таджикистана.

Дети, которые имеют хотя бы одного родителя, отныне не будут иметь вышеуказанных прав.

В теперь вспомним, какие права были у детей-сирот до принятия этих поправок.