Джонибек Муродов, выступающий теперь под псевдонимом Jonibek , 18 декабря презентует в Киеве свою концертную программу «ДИВО». На своем сольном концерте в столице Украины певец исполнит уже известные песни, а также новые.

В основе программы «ДИВО» лежит симбиоз украинского мелоса и лучших образцов музыкальной культуры Средней Азии. Артист выступит с живыми музыкантами и театрализованной программой.

«Я рад, что смогу в Киеве представить свою новую концертную программу, созданную украинской командой. Это будет и лирика, и душа, и счастье, и любовь – это мой мир музыки! Приглашаю всех на мой сольный концерт «ДИВО» 18 декабря в «Caribbean Club». Обещаю, что эмоции от концерта будут долго согревать ваши сердца! Я готовлю много сюрпризов для зрителей», – оотметил певец на своей официальной странице в Фейсбуке.

Как оказалось, артист говорит и поет на нескольких языках и поэтому зрители услышат несколько песен на украинском языке.

Аудитории уже знакомы клип и песня «Прощай», в основе которой классика - стихи Ивана Франко, музыку написал композитор Александр Яшин. В этой композиции соединились украинская классика и восточные национальные музыкальные традиции.

Клип на песню «Прощай» был снят в Украине и сейчас активно ротируется на украинских каналах и радиостанциях.

На счету Джонибека Муродова - 5 студийных альбомов и громкие международные награды. Певец является обладателем международной премии «BIG APPLE MUSIC AWARDS» в 2010 и 2012 годах, которая ежегодно вручается самым популярным эстрадным артистам Азии, в городе Нью-Йорк (США), награда BAMA AWARDS в 2016 году в Гамбурге и многие другие.