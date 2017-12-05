Президент Таджикистана сегодня подписал правительственное постановление об освобождении от должности заместителя главы МИД Таджикистана Хакдода Махмадшарифа Махмуда.

Указом главы государства он назначен новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Республике Беларусь.

Занимавший до этого пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Беларусь, в Литовской Республике, в Латвийской Республике, в Эстонской Республике, Постоянного представителя РТ при уставных и других органах СНГ Козидавлат Коимдодов отправлен на пенсию.

Новым заместителем главы МИД Таджикистана назначен Зохир Саидзода.

В начале августа текущего года он был освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Азербайджане и по совместительству в Грузии.