Бывший муфтий Киргизии Чубак Жалилов на допросе в милиции опроверг собственное заявление о том, что женат на двух женщинах. Об этом 4 декабря сообщило издание «Sputnik Кыргыстан», пишет Фергана.

В ГУВД Бишкека журналистам рассказали, что на допросе Жалилов назвал свою вторую женщину «любимой». Он подчеркнул, что не заключал с ней ни официального брака, ни гражданского союза. По словам Жалилова, единственная женщина, от которой у него есть дети – его официальная жена. Муфтий заключил, что никого не призывал к нарушению законодательства.

В конце ноября Жалилов опубликовал в YouTube видеозапись, в которой заявил: «Да, я женился, но не развелся. Старшая жена немного обижена. Но все образуется. […] У меня не было желания жениться. Но я хотел показать пример народу. Если не я, то кто? Я скажу, чтобы те, у кого есть средства, женились. А их женам советую — плачьте, но не устраивайте скандал на улице. Это есть в нашей традиции. Я правильно сделал, что женился». Муфтий рассказал, что его вторая жена – вдова, ей более 30 лет, раньше она работала няней в Турции.

Статья 153 Уголовного кодекса Кыргызстана предусматривает за двоеженство или многоженство наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Когда журналисты спросили Жалилова, знает ли он об этой статье, он пригрозил подать на них в суд.

В милиции Жалилова допрашивали дважды – 2 и 4 декабря. Адвокат бывшего муфтия Акин Токталиев прокомментировал ситуацию следующим образом: «Согласно Уголовному кодексу, двоеженство или многоженство – это сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства. А супруги Чубака Жалилова даже не знают друг друга».

Жалилов занимал пост муфтия Киргизии в 2010-2012 годах. На сегодняшний день он является одним из самых влиятельных религиозных деятелей в стране. На канал YouTube, где Жалилов читает проповеди, подписаны более 100 тысяч человек.