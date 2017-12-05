Двое жителей Согда приговорены к 25 годам заключения каждый за жестокое убийство. 8 июня они убили 21-летнего парня, подрабатывающего частным извозом.

Убийство произошло на территории сельского джамоата Хистеварз: находясь в машине 21-летнего жителя данного района Дилшода Хусайнзода в результате возникшего между ними конфликта, осужденные сначала избили водителя, а затем задушили. Чтобы скрыть преступление, они бросили тело убитого в водохранилище. Автомашину убитого - "Опель-Астра" они продали за 6000 сомони на территории Лейлекского района Кыргызстана, а деньги поделили между собой, рассказали «АП» в Согдийском областном суде.

Суд признал 22-летнего жителя джамоата Исфисор Б.Гафуровского района Озодбека Содикова и 21-летнего жителя данного района Гайбуллло Сатторова, ранее судимого за кражу, виновными по статье 104 УК РТ и приговорил каждого к 25 годам лишения свободы. Срок наказания осужденные будут отбывать в колонии усиленного режима.