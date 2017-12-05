Заказчик и генподрядчик Национального театра Таджикистана в 2018 года будут освобождены от уплаты налогов. Крупнейший в Центральной Азии театр возводится в центральной части Душанбе.

«В 2018 году выполнение работ и оказание услуг заказчиком и генеральным подрядчиком по строительству Национального театра Таджикистана в городе Душанбе освобождаются от налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль», - говорится в законе «О Госбюджете РТ на 2018 год».

Будущий театр возводится рядом с Национальным музеем Таджикистана на территории парка «Национального флага Таджикистана». На его строительство планируется направить 680 миллионов сомони.

Строительство Национального театра Таджикистана началось в марте 2015 года. С тех пор строители данного сооружения ежегодно освобождаются от уплаты налогов. Данный объект введен в реестр «особо важных», и каждый год завоз строительных материалов, оборудования для него постановлением правительства освобождается от НДС и таможенных пошлин.

Ожидается, что данный театр будет сдан в эксплуатацию в будущем году.

Согласно данным Минкультуры РТ, здание театра будет состоять из двухэтажных подвальных строений и 5 этажей, высотой в 34,5 метров. Согласно проекту, он состоит из трех больших залов и многочисленных подсобных помещений и малых залов. В главном корпусе расположен зал на 2500 посадочных мест, во втором – на 1200 и в третьем – на 1000 мест.

Высота главного корпуса 16-18 метров, размер сцены составляет 30х21,6 метров. Там же расположена оркестровая яма, с обеих сторон сцены расположены современнее гримерные, репетиционные залы и другие подсобные помещения. На верхних этажах предусмотрены выставочные и художественные салоны, репетиционные залы и мастерские, учебные кабинеты и др.

В подвальных этажах предусмотрены стоянка для 250 автомашин, многочисленные технические и иные мастерские.

Проект Национального театра Таджикистана разрабатывался в течение 5 лет посредством изучения дизайна и планировки наилучших театров стран мира.