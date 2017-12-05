Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день в Таджикистане квалифицированный специалист – на вес золота! И таких становится все сложнее и сложнее найти. Как один из выходов – обучить и подстроить сотрудника под требования своей компании и получать те выгоды, которые Вы на него возлагаете. А Вы - это кто? Вы – это руководители своего бизнеса, руководители HR-департаментов, или ответственные за процессы работы компании в целом.

Сегодня на рынке появляются новые инструменты эффективной работы с трудовыми ресурсами, которые в основном остаются «за кадром» у многих наших таджикских компаний. А почему? Может потому, что быстро привыкаешь к тому процессу работы, который сложился в компании. А в это время эти инструменты позволят Вам существенно облегчить рабочие процессы Вашей компании, повысить контроль за поставленными задачами и не тратить 24 часа в неделю за постоянным контролем за свой бизнес. Да – оказывается это просто и легко!

Часто наши партнёры и клиенты сталкиваются с текучестью кадров, неэффективным менеджментом, заторможенностью всего процесса развития компаний.

8 и 9 декабря Тренинговый центр компании «М-Вектор» в партнёрстве с «Топ-консалтинг» приглашает всех, кто хочет больше зарабатывать, наладив рабочие процессы своей компании на практический тренинг «Вы или Вас?», посвященный решению вопросов повышения эффективности управления людьми.

Формат простой и понятный - практические упражнения по адаптированной методике.

Вы можете записаться 8 или 9 декабря по тел.+992 44 6006353, либо написать на почту: trainings@m-vector.com

«Если Ваш успех зависит от чьих-нибудь действий, то научись управлять этими действиями».