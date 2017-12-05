По итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани в резиденции Куксарой было подписано Совместное заявление глав двух государств, сообщает CA-News со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Было подписано 20 документов, направленных на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научно-образовательной и других сферах. Среди них документы по созданию совместной комиссии по вопросам безопасности, правовому содействию по гражданским, семейным и уголовным делам, строительству линии электропередачи «Сурхон – Пули Хумри» и железной дороги «Мазари Шариф – Шибирган – Маймана – Герат», а также сотрудничеству в сфере перевозки грузов и таможенного дела.

Также в ходе визита было подписано более 40 экспортных контрактов на общую сумму свыше 500 миллионов долларов, согласно которым Узбекистан будет поставлять в Афганистан электроэнергию, сельскохозяйственную и фармацевтическую продукцию, а также строительные материалы, транспортные средства и другие.

На встрече с представителями средств массовой информации было подчеркнуто, что подписанные документы буду служить дальнейшему укреплению взаимовыгодных и долгосрочных отношений между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Афганистан.

Официальный визит президента Афганистана в Узбекистан продолжается.