Один из крупнейших в мире бриллиантов из Сьерра-Леоне был продан в понедельник в Нью-Йорке за $6,5 млн, сообщает CA-News.

Торги устраивала профильная компания Rapaport Group, сообщает Reuters.

Согласно ее информации, новым владельцем бриллианта массой 709 каратов стал британский миллиардер, ювелир Лоуренс Графф.

Власти Сьерра-Леоне обязались ассигновать 59% выручки (около $3,9 млн) от продажи драгоценного камня для финансирования школ, объектов здравоохранения, строительства дорог, производства электроэнергии и очистки питьевой воды, пояснил Майкл Рапапорт.

Как пояснили в Rapaport Group, это первый случай публичной продажи бриллианта, найденного в Сьерра-Леоне. В марте этого года алмаз обнаружил старатель — англиканский пастор по имени Эммануэл Момо. Драгоценный камень был продемонстрирован президенту Сьерра-Леоне Эрнесту Корома, а затем помещен в тщательно охраняемое хранилище центрального банка этого западноафриканского государства в столице Фритауне. Президент в распространенном коммюнике поблагодарил пастора и местную общину района Коно за то, что «алмаз не был контрабандным способом вывезен из страны».

Алмазы в Сьерра-Леоне финансировали гражданскую войну в этой африканской республике в 1990-х годах. Тогда повстанцы заставляли мирных жителей добывать камни, а на доходы от них покупали оружие. Тогда и появился термин «кровавые алмазы». В 2003 году был снят запрет ООН на экспорт этих драгоценных камней из Сьерра-Леоне, но в этой африканской республике до сих пор процветает контрабанда алмазов, отмечает Reuters.