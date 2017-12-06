В Киеве соратникам удалось освободить арестованного лидера "Движения новых сил", экс-главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили из машины Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает Newsru.com

Протестующие сломали двери в микроавтобусе, в котором перевозили политика, и освободили его. Как передает корреспондент издания, перед этим активисты разбили окна в микроавтобусе.

Машина СБУ проехала около 10 метров задним ходом, после чего митингующие начали бить окна с левой стороны. Правоохранители применили слезоточивый газ из баллончиков, затем автобус проехал еще около метра задним ходом.

Саакашвили, оказавшись на свободе, призвал сторонников пойти к зданию Верховной Рады Украины с требованием принятия закона об импичменте президента, сообщает "Интерфакс" . "Идем все к Раде и требуем импичмента президента", - сказал политик, выступая перед собравшимися сторонниками и журналистами на улице Костельной в центре Киева во вторник после того, как покинул автомобиль, на котором его планировали доставить на допрос.

УНИАН

"Я призываю всех прийти на Майдан и начать процесс освобождения страны от Порошенко (...)", - добавил он. После этого Саакашвили вместе со сторонниками отправился по улице Костельной в сторону Майдана Независимости.

При этом все обвинения в свой адрес, озвученные властями Украины, он назвал "абсолютным фейком".

Для защиты Рады, как сообщает УНИАН, подтягиваются "сотни силовиков".

Напомним, во вторник утром сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа" ворвались в квартиру Саакашвили, взломав дверь. Его сторонники заявили о незаконности действий властей, настаивая на допуске адвокатов к месту проведения следственных мероприятий. Представители правоохранительных органов заявили, что действуют в соответствии с постановлением суда.

В СБУ позже заявили, что "правоохранители в присутствии адвоката предъявили Саакашвили обвинение в совершении преступления". В частности, он обвинен по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Украины о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности путем предоставления помещений и иным способом". Наказание по этой статье грозит Саакашвили лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Сам Саакашвили скрывался на крыше, где его и задержали. Между тем сторонники Саакашвили заблокировали улицы вокруг дома политика, а после его задержания стали строить баррикады. По последним данным, в столкновениях с полицией пострадали несколько человек.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Киеве заявил, что Михаил Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко полмиллиона долларов на свою деятельность на Украине.

Луценко уточнил, что украинские правоохранительные органы подозревают Саакашвили по статье 256 Уголовного кодекса Украины. Это, по словам генпрокурора, дает право ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте политика с ношением электронного браслета.

"Гражданин Украины Сиверион Дангадзе по согласованию с Саакашвили обратился через доверенное лицо к Сергею Курченко, который скрывается... по вопросу стабильного финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов ОПГ. Мы зафиксировали получение с российской стороны Саакашвили около 0,5 млн долларов", - сказал генпрокурор.

По словам Луценко, соратник Саакашвили Сиверион Дангадзе был задержан при попытке покинуть Украину, у него были изъяты документы, свидетельствующие о получении средств от беглого соратника экс-президента Украины Виктора Януковича Сергея Курченко.

"Было установлено, что он (Дангадзе) на машине своей знакомой пытается покинуть Украину, двигаясь на большой скорости из Киева в сторону России. На посте полиции возле города Лубны он был задержан сотрудниками прокуратуры, а позже и сотрудниками СБУ. Дангадзе был задержан, допрошен, ему предъявлено первое подозрение, сегодня будет предъявлено второе. Все подозрения сводятся к статье 110 УК - госизмена - и статье 256", - сказал генпрокурор.

В качестве доказательства генпрокурор обнародовал запись разговора Саакашвили с олигархом Курченко, сообщает УНИАН.