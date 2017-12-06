Сегодня посол Таджикистана в Катаре Хисрав Сохибзода провел встречу с председателем Совета директоров крупнейшей катарской компании «Фейсал Холдинг», председателем Ассоциации бизнесменов Катара шейхом Файсалом бин Касим Ал Тани.

В ходе беседы были обсуждены вопросы усиления деловых контактов между двумя странами и налаживания экспорта продукции таджикских производителей в Катар, сообщает департамент МИД РТ.

Председатель Ассоциации бизнесменов Катара особо отметил инвестиционную привлекательность и рост экономического потенциала Таджикистана для активизации двусторонних и межрегиональных связей. Шейх Файсал Ал Тани выразил заинтересованность катарских деловых кругов в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Таджикистаном, в частности в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, логистики, туризма и гостиничного бизнеса.

По итогам встречи стороны отметили важность проведения в ближайшее время встречи деловых кругов Таджикистана и Катара.