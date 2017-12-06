Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и его главы Александра Жукова. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт организации.

Решение было принято на заседании исполкома в Лозанне (Швейцария). Отстранение объясняется связью с государственной системой сокрытия положительных допинг-проб. Также МОК обязал ОКР возместить расходы на проведение расследований и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования.

При этом МОК рассматривает возможность частичного или полного восстановления ОКР до церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года. Для этого российской стороне необходимо «выполнить все выдвинутые им условия».

Комитет пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх. Аналогичные санкции применены к бывшему замминистра спорта Юрию Нагорных.

Ранее исполком МОК постановил, что на Олимпиаде в Пхенчхане смогут выступить только россияне, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям. Им будет позволено соревноваться под нейтральным флагом. Остальные спортсмены дисквалифицированы.

Решение принималось на основе выводов, сделанных двумя комиссиями: Дениса Освальда и Самуэля Шмидта.

Первая занималась перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр в Сочи, вторая расследовала причастность сотрудников Министерства спорта России к возможному сокрытию положительных допинг-проб.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.