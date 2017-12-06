Сотрудник отдела Госавтоинспекции УМВД Таджикистана по городу Душанбе, 35-летний капитан милиции Навруз Туманов, его жена и двое детей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.

Трагедия произошла на автодороге Душанбе-Курган-тюбе на перевале Фахрабад 3 декабря, сообщил «АП» начальник пресс-центра ОГАИ УМВД Таджикистана по городу Душанбе Мирзо Саидов.

«Автомашина под управлением Навруза Туманова столкнулась с грузовой машиной. В результате от полученных травм погибли сам Туманов, его супруга и двое детей. Еще двое других детей получили ранения и были доставлены в больницу», - сообщил Саидов.

По его словам, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.