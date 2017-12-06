100 квартир раздадут молодым семьям в Алматы, передает Tengrinews.kz. Об этом стало известно в ходе встречи акима Алматы Бауыржана Байбека с молодежью на форуме "Алматы - жастар қаласы".

Бауыржан Байбек озвучил первые итоги реализации городской дорожной карты поддержки молодежи до 2020 года, а также отметил, что усилия городских властей в последующем будут сосредоточены и на поддержке старшего поколения.

"В 2017 году в пилотном режиме запущена жилищная программа "Алматы жастары", на реализацию которой из местного бюджета уже выделен один миллиард тенге. Алматинцы в возрасте до 35 лет могут получить льготный заем для приобретения квартиры. Сегодня уже принято более 6,6 тысячи заявок. До конца года планируется вручить ключи молодым семьям от 100 квартир", - сообщил аким Бауыржан Байбек.

Кроме того, в городе, учитывая проблему нехватки общежитий, запущен проект по финансированию строительства общежитий через АО "НК "СПК "Алматы".

"На сегодня меморандум о сотрудничестве подписан с несколькими вузами, отдельными предпринимателями. В рамках программы "Рухани жаңғыру" завершается строительство четырех общежитий на 2 000 мест. Со следующего года начнется строительство еще двух общежитий на 2,4 тысячи мест ", - проинформировали в акимате Алматы, добавив, что в городе построят в целом 12 общежитий на 7 тысяч мест до 2020 года.

Ранее сообщалось, что совместная программа акимата города и "Жилстройсбербанка" даст возможность молодым людям до 35 лет получить льготный заем для приобретения новой квартиры. Жилищный заем в размере до десяти миллионов тенге будет предоставляться под льготные 5 процентов годовых.

Срок возврата кредита по программе будет рассчитываться индивидуально, исходя из платежеспособности заемщика и составит от 3 до 25 лет. Отбор участников проводится с помощью балльной системы.